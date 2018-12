Saison 2019/2020: Start der Bundesliga, 2. Liga und des DFB-Pokals

Die DFL hat am heutigen Freitag den Rahmenterminkalender für die Bundesliga-Saison 2019/2020 veröffentlicht. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr zur neuen Runde wissen müsst.

Das DFB-Präsidium hat am Freitag bei einer Sitzung in Frankfurt am Main den Rahmenterminkalender für die Bundesliga-Saison 2019/2020 verabschiedet.

Bundesligastart: Wann steigt das Eröffnungsspiel 2019/2020?

Das Eröffnungsspiel der Bundesligasaison 2019/2020 findet am 16. August 2019 statt. Gastgeber ist wie immer der amtierende deutsche Meister. Die neue Bundesliga-Saison beginnt damit neun Tage früher als die aktuelle.

Die Eröffnungsspiele der vergangenen Jahre

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 24.08.2018 FC Bayern München TSG 1899 Hoffenheim 3:1 18.08.2017 FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen 3:1 26.08.2016 FC Bayern München SV Werder Bremen 6:0 15.08.2015 FC Bayern München Hamburger SV 5:0

DFB-Pokal: Wann findet die erste Runde statt?

Da die Bundesliga am Freitag, 16. August 2019, startet, bedeutet das gleichzeitig, dass die erste DFB-Pokal-Runde 2019/20 zwischen dem 9. und 12. August über die Bühne gehen wird.

2. Liga: Wann startet die Saison 2019/2020?

Die 2. Bundesliga legt laut Rahmenterminkalender am 26. Juli los. Wie üblich ist dieser Termin exakt drei Wochen vor Bundesligastart. Seit 2011/2012 wird dieser Rhythmus bei DFL und DFB beibehalten.