Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Bayer 04 Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montagabend trifft der 1. FC Nürnberg in der Bundesliga auf Bayer 04 Leverkusen. SPOX hat alle Informationen dazu, wo und wann ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sowohl der 1. FC Nürnberg als auch Bayer 04 Leverkusen starteten schlecht in die Saison. Der Club steht mit nur 10 Punkten auf dem Relegationsplatz und muss unbedingt einen Sieg einfahren, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Leverkusen begann die Saison mit hohen Erwartungen, ist aber gerade einmal vier Punkte von den Franken entfernt und steht auf dem zwölften Tabellenplatz. Beide Teams verloren bereits sechs Spiele, Bayer konnte dafür zwei Siege mehr als der Club erringen.

1 FC. Nürnberg gegen Bayer 04 Leverkusen - Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer 04 Leverkusen findet am heutigen Montagabend, 3. Dezember, um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg.

Der Club gegen Leverkusen: TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung ist nicht im Free-TV zu sehen. Sky konnte sich auch wie in den Jahren zuvor wieder die Rechte an der Bundesliga sichern und überträgt die Partie live und exklusiv ab 20.15 Uhr. Der Pay-TV-Sender stell zudem mit Sky Go noch einen Livestream zur Verfügung.

Wer kein Sky-Kunde ist, hat die Möglichkeit die Begegnung im SPOX-Liveticker mitzuverfolgen.

Nürnberg gegen Bayer Leverkusen: Die voraussichtliche Aufstellung

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Behrens, Petrak, Rhein - Misidjan, Ishak, Kubo

Bredlow - Valentini, Margreitter, Mühl, Leibold - Behrens, Petrak, Rhein - Misidjan, Ishak, Kubo Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Bender, Wendell - Bender, Havertz, Aranguiz - Bellarabi, Volland, Brandt

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga