Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart zum Klassiker. SPOX erklärt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach befindet sich trotz der Niederlage am vergangenen Sonntag in Leipzig auf dem 3. Tabellenplatz und ist damit Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Mit dem VfB Stuttgart kommt nun der Tabellen-15. an den Niederrhein. Die Schwaben befinden sich seit gut zwei Wochen in leichtem Aufwind.

Wo und wann spielt Gladbach gegen Stuttgart?

Am heutigen Sonntag findet das Traditions-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart um 18.00 Uhr statt. Austragungsort ist der Borussia Park - die Heimarena der Fohlen, die Platz für 46.287 Zuschauer bietet.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer sich die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart live im TV anschauen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Bereits um 17.30 Uhr beginnt die Übertragung zum Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Für alle Sky-Kunden gibt es auch einen Livestream.

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel im LIVETICKER von SPOX verfolgen. Außerdem könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights bei DAZN sehen.

Gladbach gegen Stuttgart: Die Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Lang, Jantschke, Elvedi, Wendt - Strobl - Neuhaus, Zakaria - Hazard, Stindl, Plea

Stuttgart: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Kempf - Aogo - Donis, Castro, Gentner, Gonzalez - Gomez

Gladbach gegen Stuttgart: Die letzten Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 11.02.2018 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 1:0 Bundesliga 19.09.2017 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 2:0 Bundesliga 25.10.2016 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 2:0 Bundesliga 02.03.2016 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 4:0 Bundesliga 26.09.2015 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 1:3

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 14. Spieltag