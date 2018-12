Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg heute live: Gladbach im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach leutet am heutigen Dienstag am 16. Spieltag die englische Woche gegen den 1. FC Nürnberg ein. Die Borussen gelten als klarer Favorit, denn in dieser Saison ist die Fohlenelf vor heimischer Kulisse noch ohne Punktverlust. Informationen zur Partie und wo ihr im Livestream, TV und Liveticker das Spiel verfolgen könnt, ob die Serie reißen wird, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der Tabellenzweite Gladbach am vergangenen Spieltag in Hoffenheim ein 0:0 holte, verlor Nürnberg mit 0:2 gegen den VfL Wolfsburg. Die Franken stehen aktuell auf dem vorletzten Platz.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Nürnberg: Spielzeit und Spielort

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Nürnberg findet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr statt. Spielstätte ist der Borussia-Park in Gladbach, welcher rund 60.000 Zuschauern Platz bietet. Das Spiel leiten wird Robert Schröder aus Hannover. Frederik Assmuth, Jan Neitzel-Petersen und Thorben Siewer assistieren dem Unparteiischen.

Gladbach gegen Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Nürnberg wird wie alle anderen Partien in der Bundesliga nicht im Free-TV zu sehen sein. Nur der Pay-TV-Sender Sky bietet euch die Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu sehen. Falls ihr Abonnent seid, könnt ihr das Duell im Livestream über SkyGo anschauen.

Solltet ihr das Spiel nicht auf den Bildschirmen verfolgen können, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg: Bisherige Heimspiele von Gladbach

Mit einem Torverhältnis von 21:3 und einer Ausbeute von 21 Punkten aus sieben Spielen steht Gladbach ein Punkt hinter dem BVB in der Heimtabelle. Dortmund hat allerdings ein Spiel mehr. Zudem ist Nürnberg mit zwei Punkten die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga.

Spieltag Gegner Ergebnis 1 Leverkusen 2:0 3 Schalke 2:1 5 Frankfurt 3:1 8 Mainz 4:0 10 Düsseldorf 3:0 12 Hannover 4:1 14 Stuttgart 3:0

Gladbach gegen Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Lang, Beyer, Elvedi, Wendt - Strobl, Neuhaus, Zakaria - Traore, Plea, Hazard

Sommer - Lang, Beyer, Elvedi, Wendt - Strobl, Neuhaus, Zakaria - Traore, Plea, Hazard Nürnberg: Bredlow - Bauer, Margreitter, Ewerton, Leibold - Petrak, Rhein - Kerk, Pereira, Misidjan - Ishak

Bundesliga: Tabelle vor dem 16. Spieltag