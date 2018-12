Bundesliga-Aufstellungen: Robben kurzfristig nicht im Kader - Favre vertraut Götze

Der FC Bayern und mit ihm sein Trainer Niko Kovac ist am 13. Spieltag in der Bundesliga zum Siegen verdammt. Vor dem Spiel hat es offenbar ausgerechnet Benfica-Matchwinner Arjen Robben erwischt. Der Niederländer wurde kurzfristig aus dem Kader gestrichen. Beim BVB setzt Lucien Favre auf Mario Götze anstelle von Paco Alcacer.

Für den Niederländer rückt der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry in die Anfangsformation. Auf der Bank nimmt Lukas Mai den Platz von Robben ein. Ansonsten vertraut Kovac exakt der Elf, die unter der Woche Benfica Lissabon in der Champions League mit 5:1 geschlagen hat.

Das bedeutet auch, dass Joshua Kimmich erneut gemeinsam mit Leon Goretzka auf der Doppelsechs agieren wird. Für den nominellen Rechtsverteidiger spielt Rafinha in der Viererkette.

Aufstellungen des FC Bayern bei Werder Bremen

Werder Bremen: Pavlenka, Augustinsson, Osako, Kruse, Veljkovic-sahin, Moisander, Gebre Selassi, J. Eggestein, M. Eggestein, Klaasen

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski

BVB-Aufstellung: Favre vertraut Götze

Beim BVB wirft Lucien Favre hingegen erneut die Rotationsmaschine an und verändert seine Startelf im Vergleich zum trostlosen 0:0 gegen Brügge in der Champions League auf fünf Positionen. Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen und Mario Götze kehren in die Anfangsformation der Schwarz-Gelben zurück.

Während Götze als falsche Neun Paco Alcacer im Sturmzentrum ersetzt, verzichtet Favre überraschenderweise in der Innenverteidigung auf Manuel Akanji. An seiner Stelle rückt Abdou Diallo von der Linksverteidigerposition ins Abwehrzentrum.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Zagadou, Diallo, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze

SC Freiburg: Schwolow, Gulde, Frantz, Waldmschmidt, Stenzel,Petersen, Haberer, Gondorf, Heintz, Koch, Günter

Aufstellungen bei Hannover 96 - Hertha BSC

Hannover 96: Esser, Elez, Albornoz, Korb, Bakalorz, Walace, Bobby Wood, Füllkrug, Anton, Muslija

Hertha BSC: Jarstein, Kalou, Leckie, Grujic, Ibisevic, Lazaro, Plattenhardt, Maier, Torunarigha, Selke, Lustenberger

Aufstellungen bei VfB Stuttgart - FC Augsburg