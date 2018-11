Ousmane Dembele: Hausbesitzer in Dortmund reicht Klage gegen Barca-Star ein

Ousmane Dembele droht knapp eineinhalb Jahre nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ein Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Vermieter.

Wie die Bild berichtet, hat der Hausbesitzer, in dessen Anwesen der Franzose in seiner Zeit beim BVB wohnte, Klage gegen den 21-Jährigen eingereicht.

Demnach habe Dembele das Haus bei seinem Abgang in Richtung Barcelona im Sommer 2017 schwer verwüstet hinterlassen.

Dembele hinterließ Haus in Dortmund verwüstet

In der Klage spricht der Vermieter von "erbarmungswürdigen Ordnungszuständen im Mietobjekt". Wie auf Bildern zu sehen ist, stapelten sich im Haus Müllberge, zudem ließ der Offensivspieler unter anderem Kleidung im Haus zurück.

Auch eine Übergabe der Immobilie habe nicht stattgefunden. Da Dembele zudem bisher die Schlüssel dem Eigentümer nicht wieder übergeben habe, musste dieser demnach die Schlösser auswechseln.

Vermieter fordert von Dembele über 20.000 Euro

Insgesamt fordert der Hausbesitzer von Dembele deshalb nun eine Entschädigung in Höhe von über 20.000 Euro.

Zuletzt hatte Dembele auch bei seinem aktuellen Klub Barca wieder einmal für Aufsehen gesorgt, als er unentschuldigt dem Training fern blieb. Daraufhin wurde er, dessen Abwesenheit im Training letztlich gesundheitliche Gründe hatte, für das kommende Ligaspiel nicht in den Kader berufen.

Krisentreffen zwischen Barca und Dembele-Lager

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, fand auch deshalb am Mittwochabend ein Krisentreffen zwischen Dembeles Beratern und den Verantwortlichen des FC Barcelona statt.

Rund eine Stunde sollen die Dembele-Berater Moussa Sissoko und Marco Lichtsteiner mit Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu, Sportdirektor Eric Abidal sowie zwei weiteren Funktionären getagt haben.

Der Klub soll die Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit des Spielers zum Ausdruck gebracht und die Berater in die Pflicht genommen haben. Barca sieht in Dembele demnach weiterhin ein großes sportliches Versprechen, zweifelt allerdings aufgrund der unprofessionellen Lebensweise an seiner Entwicklung.

FC Barcelona will an Ousmane Dembele festhalten

Die Berater wollen nun genauer über den Alltag von Dembele wachen. Der Spieler soll sich an Zeitpläne halten, mehr mit Spielern und Trainerteam in Kontakt treten und sein Spanisch weiter verbessern. Auf der anderen Seite soll Barcelona Dembele zusätzliche Unterstützung versprochen haben.

Insgesamt soll der Klub betont haben, weiter an einer gemeinsamen Zusammenarbeit interessiert zu sein. Sie sehen demnach in einer persönlichen Betreuung Dembeles den Schlüssel zu langfristigem sportlichen Erfolg.