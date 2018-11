FC Bayern München: James Rodriguez fällt länger aus - Coman kündigt Comeback an

Bayern München bleibt das Verletzungspech treu: Der deutsche Rekordmeister muss nach eigenen Angaben "in den nächsten Wochen" auf Offensivspieler James verzichten. Der Kolumbianer habe sich im Training am Dienstag einen Außenbandteilriss im linken Knie zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Das Knie des Profis werde zunächst für zehn Tage ruhiggestellt, danach könne James mit Therapie und Rehabilitation beginnen. Über den Zeitpunkt für ein mögliches Comeback machten die Bayern keine Angaben.

James spielte unter Trainer Niko Kovac in dieser Saison noch nicht die erhoffte tragende Rolle. In elf Pflichtspielen erzielte er drei Treffer und bereitete zwei vor. Berichten, wonach die Leihgabe von Real Madrid ab und an durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen sei, haben die Münchner widersprochen.

Kingsley Coman in "zwei Wochen" zurück

Der französische Nationalspieler Kingsley Coman hat indes sein Comeback in Aussicht gestellt. "Ich brauche noch zwei Wochen, dann bin ich zurück im Training. "Dann müssen wir sehen, wie mein Fuß reagiert", sagte der 22-Jährige am Mittwoch bei einem PR-Termin in München.

Coman fehlt dem deutschen Rekordmeister seit Ende August. Er hatte sich beim Bundesliga-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim (3:1) bei einem Foul von Nationalspieler Nico Schulz einen Syndesmoseriss zugezogen.

Neben Coman und James fehlen Kovac derzeit Arjen Robben, Corentin Tolisso und Thiago.