VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg trifft am heutigen Samstag in der Bundesliga auf RB Leipzig. SPOX zeigt, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Saisonverlauf der beiden Teams lief bisher entgegengesetzt: Der VfL konnte nach zwei Siegen zum Saisonstart nur noch einen Dreier verbuchen, RB hingegen blieb nach der 1:4-Auftaktpleite in Dortmund in der Bundesliga ungeschlagen.

Wo und wann spielt der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig?

Anpfiff des Spiels zwischen dem VfL und RB Leipzig ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Die Partie findet in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg statt.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig gibt es heute ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

Sky hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Bundesligabegegnungen des heutigen Samstags gesichert und beginnt bereits um 14 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spieltag. Der Sender zeigt das Spiel zwischen den Wölfen und RB sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen. Folgendes Personal begleitet die Partie:

Moderation: Britta Hofmann

Experten: Reiner Calmund, Christoph Metzelder

Kommentator Einzelspiel: Klaus Veltman

Sky-Abonnenten können über das Angebot von SkyGo das Spiel auch als Livestream verfolgen.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Liveticker und Highlights

Alle, die das Spiel zwischen Wolfsburg und Leipzig nicht live sehen können, bleiben beim SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden. Ab Montag (00.01 Uhr) könnt ihr hier die Highlights nachholen.

Wer nicht so lange warten kann, ist bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst bietet die Zusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie an. Zudem hat DAZN auch Live-Spitzenfußball wie beispielsweise die Champions League, Europa League, Premier League oder Primera Division im Programm.

DAZN kostet 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum gratis Probemonat.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Die Fakten zum Spiel

In 4 Bundesliga-Duellen gegen RB Leipzig gelangen dem VfL Wolfsburg nur 3 Tore, unter den aktuellen Bundesligisten haben die Niedersachsen nur gegen Augsburg eine niedrigere Torquote pro Spiel (0.7) als gegen die Sachsen (0.8).

In 4 Bundesliga-Duellen zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig gab es nur 1 Sieg für das jeweilige Heimteam zu bejubeln (1 Remis, 2 Auswärtssiege): Beim letzten Mai setzte sich RB zu Hause mit 4-1 gegen den VfL durch.

Der VfL Wolfsburg holte in den letzten 5 Bundesligaspielen nur 3 Punkte (1 Sieg, 4 Niederlagen), nur der 1. FC Nürnberg sammelte in diesem Zeitraum noch weniger Zähler (2).

Der VfL Wolfsburg feierte in 6 Bundesliga-Heimspielen dieser Saison nur 1 Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen). Nur Leverkusen und Stuttgart (je 4 Punkte) holten in dieser Bundesliga-Saison zu Hause weniger Punkte als die Wölfe (5).

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig: Die letzten Aufeinandertreffen