Bundesliga-Testspiele heute live im TV und Livestream mit Freiburg, Hertha, Gladbach, Düsseldorf

Auch in der Länderspielpause sind die Klubs auf dem Rasen aktiv: Sechs Bundesligisten tragen am heutigen Donnerstag ein Freundschaftsspiel aus. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Aufgrund der UEFA Nations League finden an diesem Wochenende keine Spiele in der Bundesliga statt.

Bundesliga: Diese Testspiele finden heute statt

Insgesamt sechs Teams aus der höchsten deutschen Spielklasse treten am heutigen Donnerstag in Testspielen an. Dabei treffen sie meist auf unterklassige Gegner.

FC Sion - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - SC Paderborn

Hertha BSC - Erzgebirge Aue

Borussia Mönchengladbach - Preußen Münster

Kickers Offenbach - FSV Mainz 05

Sportfreunde Baumberg - Fortuna Düsseldorf

Bundesliga-Testspiele: Uhrzeit und Austragungsort

Die Partie des FSV Mainz 05 gegen die Offenbacher Kickers ist zugleich die Eröffnung des neuen Naturrasenplatzes im Sana Sportpark.

"Wir freuen uns auf das Testspiel gegen den traditionsreichen und ambitionierten Gegner Kickers Offenbach. Schön, dass wir gemeinsam mit dem OFC, die Eröffnung ihres neuen Rasenplatzes, im NLZ feiern dürfen und gleichzeitig, während der Länderspielpause, sportlich im Rhythmus bleiben können.", sagte der Mainzer Vorstand Rouven Schröder.

Begegnung Uhrzeit Austragungsort FC Sion - SC Freiburg 14 Uhr Solothurn VfL Wolfsburg - SC Paderborn 14 Uhr AOK Stadion Hertha BSC - Erzgebirge Aue 14.30 Uhr Wurfplatz (Amateurstadion Hertha) Borussia Mönchengladbach - Preußen Münster 15.30 Uhr Borussia-Park Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 18.30 Uhr Wiener Ring Sportfreunde Baumberg - Fortuna Düsseldorf 18.30 Uhr Sportanlage Garather SV

Bundesliga-Testspiele heute live im Free-TV und Liveticker

Keines der heutigen Bundesliga-Testspiele wird am heutigen Donnerstag im TV übertragen. Allerdings halten die Klubs ihre Fans auf ihren Social-Media-Kanälen stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Borussia Mönchengladbach gegen SC Preußen Münster heute live im Livestream

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Preußen Münster ist das einzige Testspiel eines Bundesligisten, das heute auch außerhalb des Stadions zu sehen ist.

Gladbach überträgt die Partie über das Angebot von FohlenTV als Livestream. Spielbeginn ist um 15.30 im Borussia Park.

