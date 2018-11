Bundesliga, Stimmen zum 12. Spieltag - Thomas Müller: "Vielleicht fehlt da die Schärfe"

Thomas Müller ist nach dem 3:3 seines FCB gegen Fortuna Düsseldorf fassungslos. Auch Hoffenheim-Coach Nagelsmann geht mit seinem Team hart ins Gericht. Die Stimmen zum 12. Spieltag.

Hier gibt es alle Stimmen und Reaktionen zum 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga von Sky und aus der Mixed Zone.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern)

über die Münchner Defensive: "Sie können sich vorstellen, wie ich mich innerlich fühle. Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung von sauer gibt. Wenn du das Spiel im Griff hast und wieder zig Mal führst, dann bin ich alles andere als glücklich, sondern sehr sauer. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass wir die Möglichkeiten, die wir trotzdem hatten, nicht realisieren konnten. Aber viel schlimmer ist die Art und Weise wie wir bei allen drei Gegentoren verteidigt haben. Dann ist es egal, ob auf der anderen Seite ein Aufsteiger ist oder ein Champions-League-Teilnehmer. Diese Fehler werden bestraft."

Uli Hoeneß (Präsident FC Bayern): "Niko Kovac wird gegen Benfica Lissabon unser Trainer sein. Aber wir müssen beim FC Bayern jetzt alles hinterfragen, warum wir so spielen, wie wir spielen. Wir können nicht sagen: Das wird schon wieder. Wir müssen die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen dazu verwenden, um die richtige Lösung zu finden. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Daran müssen wir arbeiten."

über den Ausfall von Serge Gnabry: "Gnabry hat schon vor zwei Tagen etwas verspürt, gestern beim Abschlusstraining sagte er, er kann einfach nicht sprinten. Wir haben gestern Abend nochmal versucht, ihn zu reaktivieren. Es hat nicht geklappt. Aber es ist nichts Schwerwiegendes, der Adduktor macht zu, da muss man zwei, drei Tage warten. Ich hoffe, dass er schon zum Champions-League-Spiel am Dienstag wieder dabei ist."

Manuel Neuer (FC Bayern): "Das darf uns nicht passieren. Wir sind bitter enttäuscht von uns selbst, aber damit müssen wir leben. Wir hinterfragen uns immer und wollen immer unser Bestes geben. Wir sind unsere schärfsten Kritiker."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wenn man drei Tore gegen Düsseldorf kassiert, muss man sich an die eigene Nase fassen. Ich bin selber perplex. Schon wieder ein Gegentor kurz vor Schluss. Vielleicht fehlt da die 100-prozentige Schärfe. Da sind wir zu leichtsinnig. Nach einem Last-Minute-3:3 sollten wir nicht von der Meisterschaft sprechen. Wir wollten siegen, drei Punkte holen und einen Schritt nach vorne machen."

Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf): "Es war ein schweres Spiel. Alle wussten, dass wir gegen das beste Team Deutschlands gespielt haben. Wir wollten alles geben. Das haben wir geschafft."

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2 (0:0)

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund):

über die torlose erste Hälfte: "Es war sehr schwer, der Sieg ist aber nicht unverdient. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit total beherrscht, haben aber leider kein Tor gemacht, weil wir die Lücke nicht gefunden haben. Es haben Präzision und die richtige Bewegung gefehlt."

über Torjäger Paco Alcacer, der erneut als Joker knipste: "Er hat schon zwei, drei Mal von Anfang an gespielt, aber er braucht immer noch Zeit. Er hat in Spanien lange nicht regelmäßig gespielt. Das dauert."

die Meisterschaftshoffnungen angesichts nun neun Punkten auf Bayern: "Wir schauen natürlich auf die Tabelle, machen aber trotzdem Spiel für Spiel weiter. Nicht nur Bayern spielt gut, da sind auch noch Frankfurt, Gladbach, Leipzig, Leverkusen. Wir konzentrieren uns nur auf das nächste Spiel."

über die Saisonziele: "Unser Ziel ist es, Spaß zu haben im Training und uns zu verbessern, individuell und im Kollektiv."

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 3:3 (1:2)

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Die ersten zwei Tore waren vorgezogene Nikolausgeschenke. Solche Tore darfst du nicht kassieren, das kannst du dir nicht leisten. Aber Respekt an meine Mannschaft für ihre Moral und ihre Spielweise, das tut uns gut. Wir haben aber zu viele Unentschieden. Fußball wird an Punkten gemessen."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin nicht zufrieden mit unserem Auftritt. Wir hatten ordentliche erste 20 Minuten. Insgesamt war Berlin aber etwas besser. Aufgrund des Spielverlaufs musst du hier vielleicht gewinnen, aber ein megaverdienter Punkt ist es nicht zwingend."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Das Spiel ist extrem bitter gelaufen. Wir wussten um die Stärke der Eintracht mit ihren drei starken Stürmern. Deshalb ist es nicht ganz verständlich, was uns beim 0:1 geritten hat. Die Mannschaft hat es nach vorne ordentlich gemacht und war sehr nah am Ausgleich, da musst du eins machen. Wir haben immer was versucht, sind immer drangeblieben, das ist das Positive. Aber wir haben zu viele Chancen vergeben und uns hinten nicht clever verhalten. Die Niederlage ist verdient."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein unglaublich schwieriges Spiel, ich bin sehr glücklich über das 3:1. Wir haben super Momente gehabt, bevor Augsburg in Fahrt kommt, müssen wir aber schon das 2:0 machen. Wir hatten noch einige Chancen, um höher zu gewinnen, hätten aber auch mehr Gegentore bekommen müssen. Die Eintracht hat hier noch nie gewonnen, daher bin ich stolz. Die Tabelle schaut jetzt noch besser aus, aber wir können das Ganze gut einordnen und ich besonders."