FC Bayern: Robert Lewandowski verletzt sich am Knie und muss pausieren

Robert Lewandowski hat sich bei der polnischen Nationalmannschaft am Knie verletzt. Der Stürmer reiste bereits ab.

Wie der polnische Verband bekanntgab, muss der 30-Jährige vom FC Bayern drei bis vier Tage mit dem Training aussetzen. "Er leidet an einer kleineren Knieverletzung, die unseren Kapitän bereits seit ein paar Tagen stört", hieß es.

Während Lewandowski den Polen am Dienstag gegen Portugal definitiv nicht zur Verfügung stehen wird, besteht offenbar die Hoffnung, dass er den Münchnern am Samstag in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf wieder helfen kann.