RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER - Bundesliga mit RBL und B04

Am Sonntag empfängt RB Leipzig am 11. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen. Hier könnt ihr das Spiel zwischen RBL und B04 im LIVE-TICKER verfolgen.

In diesem Artikel werdet ihr bereits vor dem Anpfiff über die aktuellsten News und Personal-Updates auf dem Laufenden gehalten. Mit Anpfiff wird das Geschehen gibt es hier den Live-Ticker.

RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER

9.30 Uhr: Das Match zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream sehen

Wie ein Großteil der Bundesligaspiele wird auch das Duell zwischen RBL und B04 nicht im Free-TV übertragen. Sky hat sich die Rechte für Übertragung der meisten Partien aus dem deutschen Oberhaus gesichert und zeigt auch dieses Spiel.

Sky beginnt mit seiner exklusiven Übertragung um 14.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 & HD. Für Sky-Abonnenten gibt es zudem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream auf Sky Go zu sehen.

Den Sonntag hat Sky folgendermaßen besetzt:

Moderation: Jessica Libbertz

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator Leipzig gegen Leverkusen: Michael Born

Kommentator Frankfurt gegen Schalke: Kai Dittmann

Leipzig - Leverkusen, Tore und Highlights

Wer das Spiel nicht live verfolgt, hat auf DAZN die Möglichkeit, die Highlights der Partie zu sehen. Nur 40 Minuten nach Abpfiff hat DAZN die Clips auf seiner Website.

Der Streaming-Dienst bietet neben den Highlights der Bundesliga und 2. Liga auch Live-Übertragungen zur Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Premier League und Ligue 1 an.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen: Spielplan, Partien und letzte Duelle

RB Leipzig und Bayer Leverkusen trafen in der Bundesliga bislang vier Mal aufeinander. Die Bilanz spricht dabei leicht für Leipzig.

Das sind die bisherigen Ergebnisse in der Bundesliga zwischen RBL und Leverkusen:

Saison Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 2017/18 RB Leipzig Bayer Leverkusen 1:4 2017/18 Bayer Leverkusen RB Leipzig 2:2 2016/17 RB Leipzig Bayer Leverkusen 1:0 2016/17 Bayer Leverkusen RB Leipzig 2:3

In der laufenden Saison hat RB Leipzig in der Bundesliga nur ein Spiel verloren und mischt an der Tabellenspitze mit. Leverkusen hingegen hat nach zehn Spieltagen bereits elf Niederlagen auf dem Konto und erst elf Punkte gesammelt.