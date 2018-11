Bundesliga, nächster Spieltag: Termine, Spiele, Paarungen, TV-Übertragung

Die Bundesliga geht nach der Länderspielpause ab Freitag, den 23.11, in den Endspurt des Fußballkalenders 2018. Hier erfahrt ihr alles zu den Terminen, Spielen und zur TV-Übertragung des 12. Spieltags.

Bis zum Heiligen Abend haben die Teams keine Verschnaufpause mehr: Zusätzlich zu den Partien an den Wochenenden müssen die Mannschaften auch unter der Woche einmal in der Bundesliga ran.

Bundesliga: Die nächsten Spiele im Überblick

Leverkusen und Stuttgart läuten den 12. Spieltag der Bundesliga am Freitag um 20.30 Uhr ein. Am Samstag finden wie gewohnt sechs Partien statt, bevor am Sonntag vier Teams den Abschluss bilden.

Datum Uhrzeit Begegnung Freitag, 23.11 20.30 Uhr Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart Samstag, 24.11 15.30 Uhr FC Bayern - Fortuna Düsseldorf Samstag, 24.11 15.30 Uhr FC Augsburg - Eintracht Frankfurt Samstag, 24.11 15.30 Uhr Mainz 05 - BVB Samstag, 24.11 15.30 Uhr Hertha - Hoffenheim Samstag, 24.11 15.30 Uhr Wolfsburg - Leipzig Samstag, 24.11 18.30 Uhr Schalke - FC Nürnberg Sonntag, 25.11 15.30 Uhr Freiburg - Werder Bremen Sonntag, 25.11 18 Uhr Gladbach - Hannover

Bundesliga: Die nächsten Spiele im TV verfolgen

Wer die Partien der Bundesliga live verfolgen will, muss auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen.

Zwei Pay-TV-Angebote teilen sich die Übertragungsrechte: Während Eurosport 2 die Freitagspartie im TV und im Eurosport Player zeigt, hat Sky die restlichen Begegnungen im Programm. Sky bietet die Übertragung als Einzelspiel an, am Samstagnachmittag laufen die Parallelspiele zudem in der Konferenz. Abonnenten des Senders können zudem auf das Livestream-Angebot von Sky Go zurückgreifen.

Bundesliga: Highlights und Liveticker zum 12. Spieltag

Alle, die die kommenden Bundesligaspiele nicht live sehen können, sind bei SPOX an der richtigen Adresse. Hier gibt es zu jeder Partie einen Liveticker, bei dem ihr immer über das aktuelle Geschehen informiert bleibt. Zudem bietet SPOX die Highlights aller Partien ab Montag (00.01 Uhr) an.

Bei DAZN gibt es die Spielzusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie. Der Streamingdienst hat zudem Partien der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie live und exklusiv im Programm. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, zuvor könnt ihr euch einen gratis Probemonat sichern.

