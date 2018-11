Sammer kritisiert VfB Stuttgart nach 0:3 gegen Frankfurt: "Taktisch eine Katastrophe"

Matthias Sammer hat den VfB Stuttgart nach der erneuten Niederlage gegen Eintracht Frankfurt scharf kritisiert. Der externe Berater des BVB zeigte sich in seiner Analyse bei Eurosport sprachlos ob des desolaten Abwehrverhaltens der Schwaben: "Das ist taktisch eine Katastrophe! Das ist Wahnsinn."

Trotz des guten Starts des Tabellenletzten bezeichnete Sammer die Leistung der Mannschaft als "einfach nur trostlos". "Der VfB hatte mehr Möglichkeiten als in allen Spielen zuvor, sie haben wieder die erste Chance - es gibt im Leben eine ganz einfache Regel: Wenn Du dich irgendwann nicht belohnst, bist Du selbst schuld."

Mario Gomez vergab nach neun Minuten die Chance zum 1:0 für Stuttgart, als er aus rund fünf Metern frei zum Kopfball kam und den Ball neben das Tor setzte.

Matthias Sammer kritisiert Abwehrverhalten des VfB Stuttgart

Vielmehr störte Sammer jedoch die Defensivarbeit der Stuttgarter. Vor dem 0:1 durch Sebastian Haller (11.) sei "eine Kette an Fehlern in den Zweikämpfen" abgelaufen. Sammer stellte bisweilen die Bundesliga-Tauglichkeit des VfB in Frage.

Auch die Konstellation vor dem 0:2 durch Ante Rebic sei "abenteuerlich" gewesen. Der Kroate kam nach einem nahezu geklärten Angriff der SGE ebenso wie sein Vorbereiter Luka Jovic ungestört an den Ball. "Da kann ich ja noch einen Espresso trinken und ein Stück Erdbeerkuchen essen - das darf einfach nicht passieren", erklärte Sammer.

© getty

VfB Stuttgart muss auf Pablo Maffeo und Berkay Özcan verzichten

Markus Weinzierl startete mit drei Niederlagen in seine Amtszeit beim VfB. Das ist Negativrekord in der Geschichte des Vereins. Am kommenden Wochenende gastiert Stuttgart beim 1. FC Nürnberg, ehe es in die Länderspielpause geht.

Neben der 0:3-Pleite musste Stuttgart auch personell Rückschläge hinnehmen. Pablo Maffeo und Berkay Özcan verletzten sich beide am Sprunggelenk. "Bei Özcan besteht kaum Hoffnung, dass er uns zeitnah wieder zur Verfügung steht", sagte Sportdirektor Michael Reschke nach der Partie.

Hinter dem Einsatz von Maffeo im nächsten Bundesligaspiel beim 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag stehe "ein großes Fragezeichen", ergänzte er. Dafür könnten Daniel Didavi und Anastasios Donis nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

VfB Stuttgarts Restprogramm vor der Winterpause

Spieltag Datum Heim/Auswärts Gegner 11 10. November A Nürnberg 12 23. November A Leverkusen 13 01. Dezember H Augsburg 14 09. Dezember A Gladbach 15 15. Dezember H Hertha BSC 16 18. Dezember A Wolfsburg 17 22. Dezember H Schalke

Michael Reschke: "Eine Phase, die mich extrem belastet"

Reschke, der zuletzt stellvertretend für das Formtief des VfB in der Kritik stand, mahnte in dieser sportlichen Misere vor Störfeuern. Gleichzeitig ging er mit der Mannschaft jedoch hart ins Gericht. Der VfB habe sich gegen Frankfurt "über weite Strecken nicht bundesligareif" gezeigt und habe körperliche Defizite offenbart: "Wir waren fast in allen Spielen läuferisch unterlegen."

Der VfB erlebe "eine Phase, die Bauchschmerzen macht und, das muss ich zugeben, mich extrem belastet", sagte Reschke. Der Sportdirektor ist dennoch davon überzeugt, dass die Qualität des Kaders für den Klassenerhalt reichen werde.