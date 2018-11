Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream verfolgen

Am heutigen Samstagabend trifft Hertha BSC auf RB Leipzig. Was ihr alles über das Spiel wissen müsst und wie ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Mai 2008 statt und endete mit einem 6:2-Sieg für die Leipziger.

Hertha BSC gegen RB Leipzig: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Berlin und Leipzig findet am heutigen Samstagabend, dem 3. November, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Olympiastadion in Berlin.

Hertha BSC gegen RB Leipzig live im TV und Livestream

Sky überträgt alle Spiele der Bundesliga am Samstag live und exklusiv. Wer die Partie am PC oder unterwegs verfolgen möchte, kann auf den Livestream bei Sky Go zurückgreifen. Bei DAZN gibt es ab 40 Minuten nach dem Spiel die Highlights.

Hertha BSC - RB Leipzig: Diese Spieler fehlen

Während Hertha BSC drei verletzungsbedingte Ausfälle verkraften muss, fehlt den Leipzigern nur ein Spieler.

Hertha BSC: Gersbeck (Kreuzbandriss), Grujic (Lauftraining nach Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk, Kade (Knöchelbruch)

RB Leipzig: Forsberg (Leistenprobleme)

Die Bundesligatabelle vor dem 10. Spieltag