Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg in der Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltags empfängt Hannover 96 heute den VfL Wolfsburg zum Nordduell. Hier könnt ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird dauerhaft aktualisiert. Ab 20.30 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

Hannover 96 - VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER

10.50 Uhr: Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Hannover 96 - VfL Wolfsburg heute live im TV oder Livestream

Das Freitagsspiel der Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen.

Allerdings wird die Partie im Fernsehen von Eurosport übertragen. Der Sender zeigt das Spiel auf dem Kanal Eurosport 2 HD Xtra sowie als Livestream im Eurosport Player. Sowohl für die Übertragung im TV als auch die Übertragung im Livestream muss man bezahlen.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels Hannover gegen Wolfsburg.

H96 vs. Wolfsburg: Dieser Schiedsrichter pfeift die Freitagspartie heute

Marco Fritz wird das Spiel um 20.30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover anpfeifen. Der 41-jährige Bankkaufmann aus Korb gab sein Debüt in der 1. Liga bereits 2009, seit 2012 ist er FIFA-Schiedsrichter. In der laufenden Bundesliga-Saison ist es sein fünfter Einsatz in der Bundesliga.

So wird Fritz unterstützt:

Linienrichter: Thorsten Schiffner

Linienrichter: Marcel Pelgrim

Vierter Offizieller: Sven Waschitzki

Video-Assistent: Felix Zwayer

Video-Assistent: Benedikt Kempkes

Hannover 96 und VfL Wolfsburg heute live: Schnelles Wiedersehen

Für die beiden Vereine ist es das zweite Aufeinandertreffen in sehr kurzer Zeit. Bereits letzte Woche trafen die beiden in Hannover im Rahmen der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinander.

Damals siegte der VfL mit 2:0 und schaltete 96 aus. Admir Mehmedi brachte die Wölfe nach 20 Minuten in Führung, Wout Weghorst sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Hannover - Wolfsburg live: Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Hannover 96 steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Die Wölfe hingegen liegen auf dem elften Rang und haben sechs Punkte Vorsprung vor den 96ern.

Das ist die Bundesliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag: