FC Bayern - Niko Kovac vor dem Topspiel gegen den BVB: "Wir müssen sie jagen"

Niko Kovac hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel am Samstag gegen den BVB zu Wort gemeldet und klar gestellt, dass er keinen Druck verspüre. Außerdem kündigte der Bayern-Trainer weitere Umstellungen in der Startformation und verriet, dass Jerome Boateng für die kommenden Länderspiele nicht im Aufgebot des DFB steht.

"Ich kann Ihnen sagen, dass ich keine Angst und keinen Druck kenne", sagte Kovac und verglich die aktuelle Lage vor dem Duell am Samstag mit dem BVB mit seiner Situation als Trainer von Eintracht Frankfurt und die Relegationsspiele gegen den Abstieg vor zwei Jahren.

"Da war Druck auf dem Kessel, da ging es um Existenzen", erklärte der Bayern-Trainer. Im Vergleich dazu werde er das Spiel am Samstag genießen. Dabei sehe Kovac den BVB, der vier Punkte vor den drittplatzierten Bayern liegt "als Favorit": "Wir sind diejenigen, die Dortmund jagen müssen", stellte der 47-Jährige klar.

Die Schwarz-Gelben hätten aktuell "sehr viele Stärken und ganz wenige Schwächen". Diese müsse man mit der Lupe suchen, allerdings habe der BVB auch noch keinen Gegner wie den FC Bayern gehabt: "Der FC Bayern ist in solchen Spielen ganz groß. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Mann stehen."

FC Bayern: Arjen Robben fraglich - Umstellungen wahrscheinlich

Fraglich ist nach wie vor, ob Arjen Robben am Samstag mitwirken kann. "Er hat aber immer noch Probleme im Knie. Wir müssen schauen", sagte Kovac vor dem Abschlusstraining des Rekordmeisters am Freitag. Bis auf die Langzeitverletzten Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Thiago seien jedoch "alle bereit".

Trotz des ersten Zu-Null-Spiels seit Wochen gegen AEK Athen in der Champions League wird Kovac seine Startelf aller Voraussicht nach erneut umbauen. "Ich bin mir nicht sicher, aber so lange ich in der Bundesliga trainiert habe, habe ich es nie geschafft, zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft aufzustellen", sagte Kovac vielsagend.

Kovac nennt Boateng-Verzicht von Jogi Löw "ein Novum"

Dass Jerome Boateng nicht im DFB-Aufgebot für die kommenden Länderspiele stehen wird, nannte Kovac zwar ein "Novum", wollte von einem Ende der Nationalmannschaftskarriere des Innenverteidiger aber nichts wissen, schließlich heiße das nicht, "dass er in Zukunft nicht wieder dabei sein wird".

FC Bayern München - Borussia Dortmund: Chronologie einer Dauerrivalität © getty 1/59 Die Duelle zwischen Bayern und Dortmund waren immer hitzig. Ob nun mit Oliver Kahn, Andreas Möller oder mit Mario Götze. Vor dem herbeigesehnten Duell am Samstag, wirft SPOX einen Blick zurück und zeigt die Chronologie einer Rivalität. © getty 2/59 27.11.1971: Es ist eine der hellsten Stunden in der Geschichte Bayern Münchens. Gerd Müller & Co. führen den BVB vor und gewinnen am Ende mit 11:1 © getty 3/59 Die Dortmunder Trainer Horst Witzler und Alfons Sikora waren ratlos ob der bayrischen Dominanz © getty 4/59 Die Anzeigetafel im Gründwalder Stadion. Das 11:1 ist bis heute der höchste Bundesliga-Sieg des FC Bayern © imago 5/59 09.08.1986: Kuriositäten gehören auch dazu. So beispielsweise der Pfostenschuss von Frank Mill aus zwei Metern aufs leere Tor, ein Schuss, der ihn noch nach 25 Jahren verfolgen sollte © getty 6/59 In den 90ern machte sich das Duell so langsam auf den Weg zum Klassiker: Hier klärt Ruggiero Rizzitelli für seinen Keeper, der von Jürgen Kohler attackiert wird © getty 7/59 18.3.1998: Das erste Aufeinandertreffen in der Champions League endet torlos. Carsten Jancker wird zur tragischen Figur © getty 8/59 Beim Schuss aufs eigentlich leere Tor trifft er den einzigen Verteidiger. Trainer Trapattoni kann es nicht fassen © getty 9/59 Oliver Kahn hatte als Spieler mit dem BVB eine ganz besondere Beziehung. Nachzufragen bei Andreas Möller... © getty 10/59 ...Heiko Herrlich... © getty 11/59 ...dem frischen Obst im Westfalenstadion... © getty 12/59 ...und nicht zu vergessen Stephane Chapuisat. Da bekommt der Song "Kung Fu Fighting" eine ganz neue Bedeutung © getty 13/59 Oliver Kahn hingegen kann zufrieden sein. Er hält seinen Kasten gegen die Borussia sauber © getty 14/59 7.4.2001: Bei diesem 1:1 geht es ruppig zu. Schiedsrichter Hartmut Strampe hat alle Hände voll zu tun © getty 15/59 Es setzt insgesamt zwölf Gelbe Karten. Bixente Lizarazu, Stefan Effenberg und Evanilson fliegen vom Platz. Das Spiel sollte als "Schlacht von Dortmund" in die Bundesliga-Geschichte eingehen. © getty 16/59 Tore gab es aber auch noch: Fredi Bobic (r.) brachte den BVB zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung © getty 17/59 8.12.2002: Jubelstürme beim FCB. In der 66. Minute dreht Willy Sagnol die Partie und erzielt das 2:1-Siegtor © getty 18/59 Dann wird's kurios: In der 65. Minute sieht Jens Lehmann als zweiter Dortmunder die Rote Karte © getty 19/59 Sein Vertreter im Kasten des BVB ist der Torschütze zum Dortmunder 1:0: Jan Koller. 25 Minuten lang hält der Tscheche seinen Kasten sauber © getty 20/59 13.04.2008: Es folgen mehrere bittere Jahre für die Dortmunder. Eine 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern und die drohende Insolvenz setzen dem die Krone auf © getty 21/59 Ohne Chance blieb man in der Allianz Arena, den Schlussstrich unter die Partie zog Andreas Ottl © getty 22/59 19.05.2008 Letztendlich ist Schluss für Trainer Thomas Doll bei den Schwarzgelben. Zur neuen Saison übernimmt Jürgen Klopp © getty 23/59 Doch auch dieser schafft nicht sofort das Wunder und bleibt mehrere Spiele gegen die Bayern punkt- und sieglos © getty 24/59 03.10.2010: Doch am 7. Spieltag der Saison 2010/11 ist es soweit. Die Bayern verlieren mit 0:2 in Dortmund, der erste Meistertitel des BVB seit langem nimmt seinen Lauf © getty 25/59 Im Anschluss starten die Dortmunder ihre eigene kleine Siegesserie. Auch im zweiten Meisterjahr gibt es für den Rekordmeister nichts zu holen © getty 26/59 12.5.2012: Im DFB-Pokal-Finale wird der Wunsch der nach Berlin mitgereisten Dortmunder Fans erhört. Der BVB gewinnt mit 5:2 gegen die Bayern und feiert das erste Double der Vereinsgeschichte © getty 27/59 Robert Lewandowski ist mit drei Treffern an der Demütigung des Rekordmeisters maßgeblich beteiligt © getty 28/59 Nachdem der BVB zuvor bereits die zweite Meisterschaft in Serie perfekt machte, geht auch dieser Pott in den Pott © getty 29/59 Nach fünf Niederlagen in Folge holte der FC Bayern mit veränderter Mannschaft im Supercup den ersten Sieg nach langer Zeit gegen den BVB © getty 30/59 In der Liga folgt dann nach langer Zeit mal wieder ein Unentschieden. Toni Kroos bringt die Roten in Führung, Mario Götze egalisiert kurz vor Schluss © getty 31/59 Das Rückspiel war ziemlich hitzig: Rafinha fliegt vom Platz, Tante Sammer und Onkel Klopp haben sich auf einmal auch nicht mehr so gerne © getty 32/59 Das Spiel hatte aber ein Hauptthema: der bevorstehende Wechsel von Mario Götze. Ausgegangen ist der Kick übrigens 1:1 © getty 33/59 Doch damit ist das Jahr noch nicht beendet: Im Champions-League-Finale steigt das bis dato wohl wichtigste Duell der beiden Dauerrivalen. © getty 34/59 25.5.2013: Im ersten rein deutschen Champions-League-Finale bereitet BVB-Schreck Arjen Robben das zwischenzeitliche 1:0 vor - und trifft in der 89. Minute mitten ins BVB-Herz © getty 35/59 Minuten später ist der Jubel in Wembley groß. Neven Subotic und der BVB haben das Nachsehen, die Bayern gewinnen mit 2:1 © getty 36/59 Es ist der Höhepunkt einer perfekten Saison für die Bayern. Jupp Heynckes verabschiedet sich mit dem Triple © getty 37/59 27.07.2013: Eine Niederlage, die man beim BVB nicht auf sich sitzen lässt. Den Supercup zu Beginn der Saison 2013/14 lassen sich die Borussen nicht nehmen und bescheren dem neuen FCB-Trainer Pep Guardiola die erste Pleite im ersten Pflichtspiel. © getty 38/59 23.11.2013: Es fällt das 2:0 für die Bayern bei Götzes-Rückkehr nach Dortmund. "Wer hat's denn gemacht?", fragt Nobby Dickel im BVB-Netradio. Antwort: "Die 19." Dickel: "Ach du Scheiße..." © getty 39/59 Fast schon entschuldigend hebt Götze anschließend seine Hände und verzichtet auf einen ausgiebigen Torjubel. Vor seiner Einwechslung musste erst sich übrigens im Kabinengang warmmachen, aufgrund der Anfeindungen der BVB-Fans. Der FCB gewann mit 3:0. © getty 40/59 12.04.2014: Der FC Bayern kassiert am 30. Spieltag eine 0:3-Klatsche in der heimischen Arena. Allerdings alles halb so wild, der Rekordmeister stand schon als Meister fest. Hitzig ging es dennoch zu, wie Rafinhas Griff in Mkhitaryans Gesicht untermauert. © getty 41/59 12. Mai 2014: Der FC Bayern antwortet nur kurze Zeit später im Pokalfinale. Mats Hummels' Treffer in der 65. Minute wird nicht gegeben - zu Unrecht und es kam das, was passieren musste. © getty 42/59 Erneut sorgt Arjen Robben für die Entscheidung in einem Finale gegen den BVB - diesmal in der 107. Minute der Verlängerung. Thomas Müller erhöht in der Nachspielzeit auf 2:0 und der Pott wandert nicht in den Pott, sondern nach München. © getty 43/59 Im direkten Gegenzug ist wieder die Borussia dran: Der Supercup 2014 geht nach Dortmund - doch dann geht's bergab... © getty 44/59 1. November 2014: Per Foulelfmeter besorgt Arjen Robben den Sieg im Hinspiel der Bundesliga-Saison 2014/2015. © getty 45/59 4. April 2015: Im Rückspiel erzielt Robert Lewandowski den einzigen Treffer. Ausgerechnet Lewandowski, entfuhr es nicht wenigen Dortmund-Fans, schließlich war der Pole erst im Sommer ablösefrei zum FC Bayern gewechselt. © getty 46/59 28.04.2015: Während der FCB also beide Liga-Spiele gewann, konnte sich der BVB im Pokal-Halbfinale durchsetzen. Im Elfmeterschießen versagten den sonst so kaltschnäuzigen Bayern die Nerven - kein Schütze traf, auch weil Alonso und Lahm den Halt verloren. © getty 47/59 4. Oktober 2015: Beim ersten Auftritt von Thomas Tuchel als BVB-Coach kommen die Dortmunder mit 5:1 in der Allianz Arena ordentlich unter die Räder. Es ist die höchste Niederlage des BVB gegen die Bayern seit sechs Jahren. © getty 48/59 21.05.2016: Im Pokalfinale kommt es einmal mehr zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Diesmal beteiligt - Vorsicht Überraschung: Franck Ribery und Gonzalo Castro. © getty 49/59 Nach einem 0:0 über 120 Minuten setzt sich der FCB im Elfmeterschießen durch und schenkt Pep Guardiola nach drei Jahren Amtszeit zum Abschied das Double. Sokratis und Sven Bender scheitern für den BVB, auf Bayern-Seite treffen alle Schützen. © getty 50/59 14. August 2016: Im ersten Aufeinandertreffen der Saison geht es um den Supercup. Der sportliche Wert stand allerdings im Hintergrund, die Augen waren auf die Neulinge gerichtet: Mats Hummels tauschte das Schwarz-Gelb gegen das bajuwarische Rot. © getty 51/59 Das Gegenteil galt für Sebastian Rode, der nach Jahren auf der Münchener Ersatzbank ausgerechnet gegen seinen alten Arbeitgeber sein Pflichtspieldebüt für den BVB gab. © getty 52/59 Mario Götze fand sich hingegen nach drei mittelprächtigen Jahren an der Isar, der EM 2016 und einer verkürzter Vorbereitung nur auf der Bank des BVB wieder. © getty 53/59 Unterm Strich gewannen die Münchener das Supercup-Finale mit 2:0 und bescherten Neu-Coach Carlo Ancelotti den perfekten Start in seine Amtszeit. © getty 54/59 Das erste Bundesliga-Duell gegen Dortmund ging für Ancelotti allerdings verloren: Beim 1:0-Sieg der Borussia in der Hinrunde 2016/17 mischte anders als im Supercup auch Mario Götze und trug gleich zum "Happy End" aus Dortmunder Sicht bei. © getty 55/59 Götze breitete das goldene Tor von Pierre-Emerick Aubameyang in der ersten Halbzeit vor. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Bayern, hatten aber kein Fortune. © getty 56/59 Durch die drei Punkte im direkten Duell rückten die Schwarz-Gelben dem dem großen Rivalen eng auf die Pelle. Am Ende langte es aber nicht einmal zur Vizemeisterschaft: 18 Punkte Rückstand hatte der BVB nach 34 Spieltagen auf die Bayern. © getty 57/59 26. April 2017: Immerhin machten die Dortmunder dem FC Bayern aber erneut einen Strich durch die Double-Rechnung. Obwohl der BVB im Pokal-Halbfinale eigentlich unterlegen war, gewann er mit 3:2. Ein Traumtor von Ousmane Dembele sorgte für die Entscheidung © getty 58/59 Das Pokalhalbfinale 2017 ist bis heute der letzte BVB-Sieg gegen den FC Bayern. Vier Pleiten in Folge setzte es zuletzt für die Schwarz-Gelben. Der Tiefpunkt folgte im März dieses Jahres... © getty 59/59 31. März 2018: Der FC Bayern demütigt den BVB in der heimischen Allianz Arena. 5:0 zur Pause, 6:0 nach Abpfiff und ein Lewandowski, der dreifach trifft. Die Dortmunder haben also am kommenden Samstag noch eine Rechnung mit den Münchnern zu begleichen.

Bayern-PK mit Niko Kovac vor BVB-Spiel im Liveticker zum Nachlesen

Zusammenfassung: Wir halten also fest: Die Wahrscheinlichkeit, dass die gleiche Elf am Samstag auflaufen wird wie jene Startformation aus dem Athen-Spiel, ist gering. Darüber hinaus ist ein Einsatz von Arjen Robben weiterhin fraglich. Kovac ließ darüber hinaus durchklingen, dass man durchaus mit einem Punkt im morgigen Topspiel leben kann. Der Respekt vor dem BVB ist groß, Angst oder Druck verspüre Kovac jedoch nicht. "Vielleicht hat der BVB auch noch keinen Gegner gehabt wie den FC Bayern. Man darf die Gegner, die wir hatten, nicht immer schlecht reden", sagte Kovac bezüglich der aktuellen Form des BVB und seiner Bayern. Weiter wollte sich der Bayern-Trainer jedoch nicht in die Karten schauen lassen und offenbarte nicht viel über seinen taktischen und personellen Plan für morgen. Allerdings stellte er nochmal klar: "Ich stelle nicht nach Sympathie und Antipathie auf."

12.20 Uhr: "Ich gehe davon aus, dass wir morgen nicht verlieren werden und ein gutes Spiel zeigen werden", sagt Kovac abschließend und damit endet die Pressekonferenz.

12.17 Uhr: Inwieweit spielt der Zu-Null-Sieg gegen Athen eine Rolle bezüglich der Startelf und Rotationen: "Ich bin mir nicht sicher, aber so lange ich in der Bundesliga trainiert habe, habe ich es nie geschafft, zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft aufzustellen." Es wird also aller Voraussicht nach Umstellungen geben. Welche das sein werden, verrät Kovac allerdings - Überraschung, Überraschung - nicht.

12.16 Uhr: Kovac über Favre und den BVB: "Ich habe ihn beobachten können, als er in Berlin war. Das, was ihn auszeichnet, ist seine Erfahrung. Sie stehen defensiv sehr stabil und kompakt. Dazu noch das schnelle Umschaltspiel und tolle Spieler, die sicherlich irgendwann Weltklassespieler sein werden. Die Mischung macht es dort momentan."

12.14 Uhr: "Vielleicht hat der BVB auch noch keinen Gegner gehabt wie den FC Bayern. Man darf die Gegner, die wir hatten, nicht immer schlecht reden."

12.12 Uhr: Kovac über Druck vor dem BVB-Spiel: "Wir werden das Spiel morgen genießen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich keine Angst und keinen Druck kenne. Als ich mit Frankfurt in der Relegation gespielt habe vor zwei Jahren, das war Druck. Da ging es um Existenzen."

12.10 Uhr: Kovac über mögliche Enttäuschungen bei der Startelf-Nominierung: "Morgen ist es der deutsche Klassiker, da will jeder dabei sein. Wir wollen das Spiel gewinnen, dafür muss jeder alles geben. Auch die, die außerhalb nicht reagieren können. Alleine, dass Manuel Gräfe morgen pfeift, schicken sie den für mich besten Schiedsrichter."

12.08 Uhr: Kovac über Schwächen des BVB: "Der BVB hat im Moment sehr viel Stärken und ganz wenig Schwächen. Sie sind in allen Bereich sehr gut geschult. Die Schwächen muss man mit der Lupe suchen."

12.07 Uhr: Die DFB-Kadernominierung und die Tatsache, dass Jerome Boateng nicht dabei ist: "Das ist die Entscheidung des Bundestainers. Das Jerome nicht dabei ist, ist ein Novum. Das heißt aber nicht, dass er in Zukunft nicht wieder dabei sein wird. Er hat jetzt die Chance, bei uns zu trainieren. Die letzten Spiele bei uns hat er gut gemacht, deshalb glaube ich nicht, dass das Ende von Jerome in der Nationalmannschaft ist."

12.06 Uhr: Ob er dadurch, dass er von der Meister-Pflicht entbunden wurde, nun etwas mehr ausprobieren werde, verneint Kovac: "Ich stelle nicht nach Sympathie und Antipathie auf. Sonst hätte ich Müller nach ihrer Sicht nicht spielen lassen sollen gegen Athen."

12.05 Uhr: Zur Hoeneß-Aussage, dass der FCB nicht untergehe, wenn er mal nicht Meister werde: "Das zeigt, dass ich das absolute Vertrauen des Klubs habe. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Meister werden wollen. Das wird man nicht, indem man darüber redet. In diesem Jahr sind viele Mannschaften wesentlich stärker. Sie schwächeln nicht mehr so wie im vergangenen Jahr."

12.04 Uhr: Zur Taktik: "Beide Mannschaften haben Respekt voreinander. Sie wissen, dass wir als FC Bayern eine gute Mannschaft haben, auch wenn wir die Leistung noch nicht so gezeigt haben. Wir wollen versuchen unseren Fußball durchzusetzen. Aber wir wissen auch, dass wir im Defensivbereich Tugenden an den Tag legen müssen. Es müssen alle mitarbeiten."

12.03 Uhr: "Wir sind diejenigen, die Dortmund jagen müssen", sagt Kovac und stimmt Präsident Uli Hoeneß zu, der die Favoritenrolle in den Ruhrpott verschoben hatte.

12.02 Uhr: "Allen geht es soweit gut. Arjen hatte noch ein paar Probleme mit dem Knie, das werden wir dann gleich im Abschlusstraining sehen", sagt Kovac einleitend zur personellen Situation.

12.01 Uhr: Kovac ist da, es kann losgehen.

11.55 Uhr: Von Kovac ist noch nichts zu sehen, was uns zum nächsten zentralen Thema bringt: Wie wird die taktische Ausrichtung des FC Bayern aussehen? Leon Goretzka erwartete etwa einen defensiv agierenden BVB, der auf Konter ausgelegt ist.

11.40 Uhr: Besonders die Personalien in der Innenverteidigung dürften interessant werden. Sollte Süle spielen, müssten entweder Jerome Boateng oder Mats Hummels auf der Bank Platz nehmen. "Vielleicht spielen wir ja auch alle drei", deutete Hummels in der Mixed Zone nach dem Spiel gegen Athen bezüglich einer taktischen Umstellung an.

11.35 Uhr: Ein zentrales Thema bezüglich der anstehenden Pressekonferenz wird natürlich auch die Konstitution des Kaders für das Spitzenspiel sein. Gegen Athen saßen Niklas Süle und James Rodriguez 90 Minuten auf der Bank - Robben stand aufgrund von Knieproblemen nicht einmal im Kader. Gut möglich aber, dass alle drei am Samstag gegen den BVB in der Startelf stehen.

11.30 Uhr: Welche Dimensionen das Spiel am morgigen Samstag hat, verrät auch ein Blick auf die Reichweite: In über 200 Ländern wird der "deutsche Clasico" live übertragen. Das liegt auch daran, dass sich das Duell zu einer Dauerrivalität entwickelt hat. SPOX hat sich die Geschichte des Duells angeschaut und einen Blick auf die vergangenen Spiele geworfen.

11.21 Uhr: Anders als Kovac und Hoeneß bemühten Leon Goretzka und Manuel Neuer das berühm berüchtigte "Mia san Mia" der Bayern. "Wir müssen uns nicht verstecken, wir sind der FC Bayern, und wir wollen in Dortmund gewinnen", sagte Kapitän Neuer, der klar stellte, dass auch der BVB defensive Probleme habe. Goretzka kündigte hingegen an, dass der Rekordmeister "auf den Punkt da sein und mit breiter Brust auf den Platz gehen" werde.

11.11 Uhr: Entsprechend stapelten die Bayern vor dem Spiel gegen den BVB tief. Die Dortmunder seien der Favorit, auch eine Meisterschaft für die Schwarz-Gelben sei kein Weltuntergang, stellte Uli Hoeneß klar. Ob Kovac seine Mannschaft heute erneut zum Außenseiter deklariert?

11.10 Uhr: Die Woche lief für den FC Bayern bisher durchwachsen. Zwar gab es am Mittwoch einen 2:0-Erfolg über AEK Athen und das Achtelfinale der Champions League ist so gut wie erreicht, doch schlich sich zuvor ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg ein. Vier Punkte Rückstand hat der deutsche Rekordmeister aktuell auf Spitzenreiter Dortmund. Im Falle einer Niederlage wären es derer sieben Zähler.

