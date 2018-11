FC Augsburg - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream, Liveticker

Eintracht Frankfurt schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle und kann mit einem Sieg heute in Augsburg sogar möglicherweise bis auf Platz zwei vorstoßen. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und verrät wo die Partie übertragen wird.

17 Mal trafen beide Teams bisher aufeinander, wobei Augsburg in diesen Duellen generell besser abschnitt. Die Fuggerstädter siegten insgesamt sechs Mal, sieben Mal gab es keinen Sieger. Eintracht Frankfurt konnte dagegen bisher nur vier Siege einfahren.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt: Wann und wo findet Spiel statt?

Der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag, 24. November, um 15.30 Uhr in der heimischen WWK-Arena, die 30.660 Zuschauern Platz bietet.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel wird wie alle anderen Samstagsspiele live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Auf Sky Sport Bundesliga 6 läuft die Partie als Einzelspiel mit dem Kommentar von Jonas Friedrich, auf Sky Sport Bundesliga 1 läuft die Konferenz mit allen zeitgleichen Partien.

Zudem zeigt Sky beide Übertragungen auch als Livestream für seine Kunden.

Alternativ bietet euch SPOX einen Liveticker zu der Partie an, ebenso wie zu allen anderen Spielen der Bundesliga.

FC Augsburg: Es fehlt an Konstanz

Der Augsburg spielt bisher eine solide Saison und steht mit 13 Punkten aus elf Spielen auf Rang zehn. Dem Team fehlt es aber an Konstanz - schließlich hat der Verein noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen und war nie länger als drei Spiele unbesiegt. Andererseits hatte der Verein auch noch keine lange Negativserie. Die bisherige Saison ist ein ständiges Auf und Ab.

Die Länderspielpause habe der Mannschaft zudem nicht geschadet, erklärt Trainer Manuel Baum: "Uns fehlen natürlich einige Spieler, aber wir haben genug Qualität im Kader, um das aufzufangen. Jetzt gilt es ein Bewusstsein zu schaffen für das, was wir nach der Länderspielpause erreichen wollen."

Eintracht Frankfurt: Schwimmen auf der Erfolgswelle

Gänzlich gegensätzlich ist der Saisonverlauf bei Eintracht Frankfurt. Der Verein legte einen schwachen Start hin, ist in letzter Zeit allerdings nicht mehr zu schlagen. Zuletzt gewann in der Liga fünf von sechs Spielen, dazu kommen Erfolge im DFB-Pokal und der Europa League. So überholte Frankfurt zuletzt sogar den FC Bayern in der Tabelle.

Bundesliga-Tabelle vor dem 12. Spieltag