Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt gegen Schalke im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Bundesliga-Spieltag Schalke 04. Was ihr alles über das Spiel wissen müsst und wo ihr diese Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach den Partien im Europapokal müssen sich beide Mannschaften wieder in der Bundesliga beweisen. Schalke will raus aus den unteren Tabellenregionen und die Eintracht will sich oben weiter festsetzen.

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Frankfurt und Schalke schließt den elften Spieltag der Bundesliga ab. Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 18 Uhr und findet in der Commerzbank Arena in Frankfurt statt.

Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie die meisten Spiele der Bundesliga wird die Übertragung des Spiels vom Pay-TV-Sender Sky übernommen. Einschalten müsst ihr dafür den Sender Sky Bundesliga 1 HD. Folgendes Personal begleitet euch durch die Übertragung:

Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator: Kai Dittmann

Alle Kunden von Sky können das Spiel zudem über den Livestream von Sky Go verfolgen. Außerdem gibt es die Partie im LIVETICKER von SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. Schalke: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 12.05.2018 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1:0 DFB-Pokal Halbfinale 18.04.2018 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 0:1 Bundesliga 16.12.2017 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 2:2 Bundesliga 27.01.2017 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 0:1

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 11. Spieltag