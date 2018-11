BVB - News und Gerüchte: Dortmund offenbar ohne Kagawa nach Madrid - Duo kehrt zurück

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Atletico Madrid (21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) offenbar auf den japanischen Mittelfeldspieler Shinji Kagawa verzichten. Thomas Delaney erklärte seine Rolle beim BVB.

BVB-Kader für Spiel bei Atletico Madrid

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Gruppenspiel bei Atletico Madrid auf Shinji Kagawa verzichten. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Mit dabei sind dagegen die zuletzt unpässlichen Mario Götze und Lukasz Piszczek. Beide Spieler wurden von Trainer Lucien Favre in den Kader berufen, nachdem sie zuletzt aufgrund einer Knieprellung und einer Bronchitis fehlten. Weiterhin nicht verfügbar sind Marcel Schmelzer und Abdou Diallo.

Um 17.30 Uhr stellt sich Favre in der spanischen Hauptstadt der Presse. Anschließend ist für 18 Uhr das Abschlusstraining der Dortmunder angesetzt.

Gegen Atletico, die ihrerseits um die zuletzt fehlenden Diego Godin und Douglas Costa bangen, reicht der Borussia bereits ein Unentschieden für den Einzug ins Achtelfinale. Das Hinspiel wurde vor wenigen Tagen mit 4:0 gewonnen. Im heimischen Stadion sinnen die Rojiblancos auf Revanche.

Delaney: Mentalität "100 Prozent" entscheidend

Thomas Delaney hat im kicker angegeben, die Mentalität der Dortmunder Mannschaft zu "100 Prozent" entscheidend für den Erfolg anzusehen.

Dementsprechend versucht sich der Däne seit seinem Start in Dortmund voll einzubringen. In den Verhandlungen mit Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Lucien Favre sei auch thematisiert worden, dass Delaney eine Führungsrolle übernehmen soll: "Ich will in Dortmund der beste Thomas Delaney sein. Das heißt nun einmal: in alles involviert zu sein. Wenn ich im Schatten stehe, bin ich nicht der beste."

