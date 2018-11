BVB-News und Gerüchte: Dortmund beobachtet wohl Thorgan Hazard

Der BVB wirft offenbar ein Auge auf Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Marcel Schmelzer hofft auf ein Comeback noch vor dem Jahreswechsel. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Gerücht: BVB an Gladbachs Thorgan Hazard interessiert

Laut einem Bericht der Bild beobachtet Borussia Dortmund Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach detailliert. Der Spieler passe perfekt ins Anforderungsprofil von Trainer Lucien Favre, der vor seinem Abgang bei den Fohlen noch drei Monate mit Hazard zusammenarbeitete.

Der Bruder des Weltklasse-Spielers Eden Hazard vom FC Chelsea könnte auf den Flügelpositionen Christian Pulisic im Falle eines Abgangs ersetzen. Sport1 berichtet zudem, dass Axel Witsel seinen belgischen Nationalmannschaftskollegen gerne in Schwarz und Gelb sehen würde.

Thorgan Hazard: Seine Leistungsdaten 2018/2019

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 11 7 4 DFB-Pokal 2 3 1

BVB: Schmelzer-Comeback vor Weihnachten?

Erst fünf Bundesligaspiele bestritt Marcel Schmelzer in dieser Saison für Borussia Dortmund. Der Grund ist ein Knochenödem, das den 30-Jährigen seit Ende September plagt. Wettbewerbsübergreifend verpasste der Linksverteidiger zehn Pflichtspiele.

Doch es besteht Hoffnung auf eine Rückkehr noch vor den Weihnachtsfeiertagen, die Schmelzer bei den BVB-Fantagen selbst schürte: "Vielleicht kann ich vor Weihnachten noch bei ein, zwei Spielen dabei sein."

Überstürzen will er jedoch nichts, aus gutem Grund. In der vergangenen Saison kehrte er als damaliger Kapitän nach zwei größeren Verletzungen jeweils zu früh zurück und kam nie richtig in Tritt. Daraus habe er gelernt: "Ich werde mir die Zeit nehmen, die mein Körper braucht."

© getty

BVB: Das steht heute an

Borussia Dortmund trainiert am heutigen Donnerstag, zwei Tage vor dem Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05, nicht öffentlich. Um 12.45 Uhr lädt der Klub zudem zur Spieltags-Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre.