BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern: Termin, Livestream, TV-Übertragung, Liveticker

Am 11. Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 steht der Klassiker auf dem Programm. Der FC Bayern muss bei Tabellenführer Borussia Dortmund antreten. Wann die Partie stattfindet und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Bayern wollen den Anschluss an die Borussia finden und bauen auf ihre Serie: Die letzten vier Duelle in der Bundesliga gewannen allesamt die Münchner. Borussia Dortmund dagegen geht als Tabellenführer mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die Begegnung, auch wenn man unter der Woche die erste Niederlage unter der Ägide von Trainer Lucien Favre bei Atletico Madrid einstecken musste.

Wann und wo trifft der BVB auf die Bayern?

Der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist als Top-Spiel des elften Bundesliga-Spieltags angesetzt. Am Samstag, den 10. November, ist um 18:30 Uhr Anpfiff im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

BVB vs. Bayern: Das Bundesliga-Topspiel live im TV und Livestream sehen?

Wie nahezu alle Spiele der Bundesliga ist auch die Begegnung zwischen Bayern und Dortmund nicht im Free-TV zu sehen, da sich Sky die Übertragungsrechte gesichert hat. Für das Top-Spiel beginnt die Vorberichterstattung wie gewohnt eine Stunde vor Anpfiff um 17:30 Uhr. Auf Sky Sport 1 können die Sky-Kunden sowohl die Vorberichterstattung als auch das komplette Spiel live verfolgen.

Mit folgenden Personal begleitet Sky das Spiel:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuß

Der Pay-TV-Sender bietet darüber hinaus für seine Abonnenten einen kostenlosen Livestream an. Via SkyGo kann die Partie live gestreamt werden.

© getty

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga-Highlights im Video

Ihr habt das Spiel verpasst und wollt trotzdem nicht auf eine Spielzusammenfassung verzichten? Nur 40 Minuten nach Abpfiff stehen auf DAZN die Highlights zum Abruf bereit. SPOX bietet auch die Zusammenfassungen aller Bundesligapartien des Spieltags dann ab Montag um 0:01 Uhr an.

Der Streaming-Dienst DAZN hat neben den Highlights der Bundesliga auch die Zusammenfassungen der Zweitligapartien im Angebot. Darüber hinaus zeigt das Streamingportal ausgewählte Spiele der Champions League, Serie A, Ligue 1, Premier League sowie der Primera Division live. Zudem hat DAZN sich auch die Rechte für die Europa League gesichert und überträgt jedes Spiel des Kontinentalwettbewerbs.

Borussia Dortmund gegen Bayern im Liveticker

Ihr könnt die Partie nicht am Bildschirm verfolgen? Der SPOX-Liveticker schafft Abhilfe. In unserer Live-Berichterstattung bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst nichts.

BVB vs. Bayern: Die letzten fünf Begegnungen

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 31. März 2018 Bundesliga Bayern - Dortmund 6:0 20. Dezember 2017 DFB-Pokal Bayern - Dortmund 2:1 4. November 2017 Bundesliga Dortmund - Bayern 1:3 5. August 2017 DFL-Supercup Dortmund - Bayern 6:7 n. E. 26. April 2017 DFB-Pokal Bayern - Dortmund 2:3

Bundesliga-Topspiel zwischen BVB und Bayern: Ausgangslage

Die Bayern reisen ausnahmsweise als Jäger zum Dauerrivalen in den Ruhrpott. Nach dem ernüchternden Unentschieden gegen Freiburg liegen die Münchner mit vier Zählern Rückstand auf den BVB nur auf Rang drei. Die Bayern können die Borussia also auch mit einem Sieg nicht von der Tabellenspitze verdrängen.

Überhaupt wird Dortmund unabhängig des Ausgangs der Partie den Spieltag als Tabllenführer beenden. Denn auf die zweitplatzierte Borussia aus Mönchengladbach haben die Schwarz-Gelben ein Vier-Punkte-Polster.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag