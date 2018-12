Bundesliga: BVB (Borussia Dortmund) gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

In der Bundesliga empfängt am heutigen Samstag der BVB den SC Freiburg. Was ihr über die Partie von Borussia Dortmund gegen die Breisgauer wissen müsst und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Tabellenführer Borussia Dortmund will mit einem Sieg über den SC Freiburg die Tabellenführung weiter ausbauen. Die Freiburger dagegen sammeln jeden Punkt für den Klassenerhalt. Momentan liegen sie auf Rang 11.

Wo und wann spielt BVB gegen SC Freiburg?

Am heutigen Samstag trifft Borussia Dortmund auf den SC Freiburg. Um 15.30 Uhr wird Schiedsrichter Frank Willenborg die Partie im Signal-Iduna Park anpfeifen.

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Das Spiel des BVB gegen den SC Freiburg wird live und exklusiv von Sky übertragen.

Sky Sport 3 HD zeigt das Einzelspiel der Bundesliga. Kommentator ist Marcus Lindemann. Neben dem Einzelspiel könnt ihr die Samstagsspiele auch in der Konferenz verfolgen. Sky bietet das Spiel auch im Livestream, über Sky Go an. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr.

Wer die Highlights 40 Minuten nach Abpfiff anschauen möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse.

BVB vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten Dortmund und Freiburg spielen.

BVB: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Delaney, Weigl - Pulisic, Reus, Sancho - Götze

Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Delaney, Weigl - Pulisic, Reus, Sancho - Götze Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Stenzel, Haberer, Gondorf, Günter - Waldschmidt, Petersen, Ravet

BVB gegen Freiburg: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 27.01.2018 Borussia Dortmund SC Freiburg 2:2 Bundesliga 09.09.2017 SC Freiburg Borussia Dortmund 0:0 Bundesliga 25.02.2017 SC Freiburg Borussia Dortmund 0:3 Bundesliga 23.09.2016 Borussia Dortmund SC Freiburg 3:1 Bundesliga 07.02.2015 SC Freiburg Borussia Dortmund 0:3 Bundesliga 13.09.2014 Borussia Dortmund SC Freiburg 3:1

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 13. Spieltag