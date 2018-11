Am Samstag steigt das wohl brisanteste Duell der Bundesliga: Im Topspiel treffen die beiden Rivalen Borussia Dortmund und FC Bayern München aufeinander. Doch wer ist der Schiedsrichter? Hier erfahrt ihr, welcher Unparteiische das Duell zwischen dem BVB und dem FCB pfeift.

Das Topspiel der Bundesliga zwischen dem BVB und Bayern wird am Samstag um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern: Schiedsrichter, Unparteiischer, Referee

Als Schiedsrichter für den Kracher wurde Manuel Gräfe ausgewählt. Gräfe ist 45 Jahre alt, arbeitet als Sportwissenschaftler in Berlin und ist seit 2007 FIFA-Schiedsrichter.

In der laufenden Saison leitete er im deutschen Profibereich bisher zwölf Paarungen: Je vier Mal wurde er in der Bundesliga und 2. Liga eingesetzt, hinzu kommen zwei Spiele in der 3. Liga und im DFB-Pokal.

Beim Topspiel zwischen dem BVB und FCB erhält er folgende Unterstützung:

Linienrichter: Guido Kleve

Linienrichter: Markus Sinn

4. Offizieller: Frank Willenborg

Videoassistent: Guido Winkmann

BVB gegen Bayern, Schiedsrichter: Gräfes wichtigste Statistiken

In seiner Karriere hat Gräfe drei Endspiele geleitet: Das DFB-Pokal-Finale 2013 zwischen Bayern und Stuttgart (3:2), der DFL-Supercup zwischen Bayern und Schalke (2:0) sowie der Ligapokal 2007 zwischen Werder und Bayern (2:0).

Gräfe gehört zu den erfahrensten Schiedsrichtern in der Bundesliga, immerhin kommt er schon auf weit über 200 Einsätze im deutschen Oberhaus.

Hier sind die wichtigsten Statistiken von Schiedsrichter Manuel Gräfe:

Wettbewerb Einsätze Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter Bundesliga 243 28 24 54 2. Liga 123 21 13 28 Champions League 6 0 1 1 Europa League 21 3 4 9

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern: TV, Livestream, Liveticker

Dortmund gegen Bayern wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen, stattdessen hat sich Sky die Rechte für die Topspiele der Bundesliga am Samstagabend gesichert.

Der Kracher zwischen dem BVB und FCB wird ab 17.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1/HD übertragen. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Alle weiteren Infos findet ihr hier.