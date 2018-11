Axel Witsel über BVB-Sieg: "Der Plan war nicht, die Bayern auszukontern"

Axel Witsel hat nach dem Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München verraten, dass die Taktik seines Teams gar nicht auf Konter ausgelegt war. Außerdem hatte er eine Vermutung, warum der BVB das Spiel noch spät drehen konnte - und erklärte, was der Sieg für das Meisterrennen bedeutet.

Axel Witsel (Borussia Dortmund) ...

... über die schwierige erste Halbzeit: "In der ersten Halbzeit, besonders in den ersten 20 Minuten, waren wir nicht gut, Obwohl wir drei große Chancen durch Konter hatten. Wir haben die Bälle einfach zu leicht verloren. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir endlich aufwachen und unser wahres Gesicht zeigen müssen. Das ist uns gelungen. Wir haben mehr Druck aufgebaut, haben Fehler provoziert."

... auf die Frage, ob dem FC Bayern in der zweiten Halbzeit die Kräfte ausgegangen sind: "Das weiß ich nicht. Vielleicht war es so, weil wir jüngere Spieler haben. Wir geben einfach nie auf, auch wenn wir auf der Verliererstraße sind. Heute zum Beispiel Jadon Sancho, der es eigentlich nicht mag zu verteidigen, weil es nicht sein Job ist. Aber auch er hat mitgearbeitet für das Team."

... über seine eigene Leistung: "In der ersten Halbzeit ist mir Thomas Müller überall hin gefolgt. Da hatte ich nur selten die Bälle, die ich haben wollte. Aber in der zweiten Halbzeit hatte ich viel Spaß, mehr Ballberührungen und wir haben allgemein mehr nach vorne gespielt."

So reagiert das Netz auf den BVB-Sieg über den FC Bayern: Rolls Reus! © getty 1/24 Der BVB hat es tatsächlich geschafft und den FC Bayern in einem großartigen Fußballspiel knapp geschlagen. SPOX hat sich die Netzreaktionen zum Duell angeschaut und lässt das Spiel anhand von Kommentaren auf Twitter Revue passieren. © twitter.com/sportpmueller 2/24 17.00 Uhr: Ganz Dortmund fiebert dem Topspiel entgegen. "Ein Tabellenführer muss tun, was ein Tabellenführer tun muss", dachten sich wohl einige BVB-Fans und reisten ganz bequem in der Limo zum Spiel. Kann man mal so machen. © twitter.com/11Freunde_de 3/24 17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Alles wie gehabt auf beiden Seiten. Also fast. Also eigentlich gar nicht. © twitter.com/CarlSchmFcB 4/24 Beim Bayern-Anhang sorgt die Aufstellung von Lisa M....Niko Kovac mit Hummels/Boateng anstelle von Süle und Müller/Goretzka statt James für kontroverse Diskussionen. © twitter.com/fluestertweets 5/24 Doch die Aufstellungen sind nach kurzer, aber intensiver Betrachtung schnell abgehakt. Kurz vor dem Anpfiff teilen die BVB-Fans auf der Südtribüne mit, was sie so von einer europäischen Super League halten. © twitter.com/jochenrabe 6/24 8. Minute: Der FC Bayern legt gut los, kommt gut ins Gegenpressing, doch die erste Chance hat der BVB durch Reus. 0:0 nach zehn Minuten - oder wie Uli Hoeneß sagen würde: 1:0 Bayern. © twitter.com/FritzschingMax 7/24 11. Minute: Gellende Pfiffe gegen Lewandowski, der vehement nach hauchzartem Kontakt einen Elfmeter fordert. Wenig später liegt er erneut und meckert mit Schiri Gräfe. Der reagiert abweisend. Irgendwo in Paris verdrückt ein Brasilianer zwei Tränchen. © twitter.com/chrisprech 8/24 26. Minute: Dann scheppert's durch Lewandowski. Der selbsternannte Außenseiter kommt leichter durch die Abwehr als ein Student heutzutage an den Bachelor. Frage: Wo haben die Schwarz-Gelben das bloß her? © twitter.com/FritzschingMax 9/24 29. Minute: Weigl senst Martinez um, bedankt sich artig bei Gräfe für die Gelbe. Ribery langt wenig später ebenfalls zu, zeigt Gräfe aber seinen Diplomatenausweis. "Alles in Ordnung", sagt Gräfe und öffnet die Schranke. © twitter.com/ThorstenBrenk 10/24 48. Minute: Reus wird von Neuer elfmeterreif gelegt. Der Reklamierarm feiert sein Comeback, wird aber kurz darauf von Gräfe vom Platz gestellt. Reus trifft zum 1:1. In Gelsenkirchen nimmt man es nüchtern zur Kenntnis - oder auch nicht. © twitter.com/chbiermann 11/24 52. Minute: Der BVB macht nach dem Ausgleich Druck, doch der FC Bayern antworte so, als wolle er ein großes "Mia san Mia" auf den Rasen des Signal Iduna Parks brennen. Wieder macht's Lewandowski. © twitter.com/kikabalika 12/24 Mitten in die Spannung hinein dann das: Sky zeigt einen 30-sekündigen Werbespot der Firma Braun. Nicht, dass Twitter-User keine Rasierer mögen würden, aber das war dann doch zu viel für die meisten. © twitter.com/fums_magazin 13/24 62. Minute: Jadon Sancho lässt Mats Hummels im Laufduell noch älter aussehen, als er eigentlich schon ist und legt auf den eingewechselten Alcacer ab, der vergibt jedoch freistehend kläglich. Diagnose bei Hummels ist raus. © twitter.com/hands575 14/24 67. Minute: Reus setzt einen so schönen Volley zum Ausgleich in den bajuwarischen Kasten, dass nicht einmal Karl-Heinz Rummenigge mit der Unterlassungsklage droht. © twitter.com/Steelfrage 15/24 73. Minute: "Jetzt geht's dahin", hätte Marcel Reif wohl früher diesen Sahne-Lupfer von Alcacer zum 3:2 wegkommentiert. Der BVB dreht das Spiel und zumindest der Kumpel von @Steelfrage wusste eh schon Bescheid. © twitter.com/ 16/24 73. Minute: Eklat auf der Tribüne! Rummenigge und Hoeneß werden beim Jubel über das 3:2 mit Bier übergossen. Das weckt zwar schöne Erinnerungen, aber es ist doch erst November.... © twitter.com/exprofis 17/24 80. Minute: Das Spiel spitzt sich zu, die Spannung ist erdrückend und Rummenigge? Der hat plötzlich sein Handy in der Hand und die Interpretationen nehmen ihren Lauf... © twitter 18/24 Nach dem Sieg, beziehungsweise nach der Niederlage, ist vor der Unterlassungsklage. Das wussten schon die Aldvorderen des Fußballs. © twitter.com/teiteemaer 19/24 Oder aber Rummenigge hat schon die Presseabteilung des BVB zum sonntäglichen Rapport gebeten. Mail-Betreff: Grundgesetz. © twitter.com/Ekynos 20/24 90.+5: Lewandowski netzt per Hacke! Abseits! Herzinfarkt! Und dann ist Schluss! Der BVB ist auf sieben Punkte weg. Das kann auch Uli Hoeneß nicht wegdiskutieren. Oder doch? © twitter.com/guek62 21/24 Es könnte aber auch sein, dass es intern zu Streitigkeiten kommt. Mail-Inhalt: "Kalle, wir müssen reden. Gruß, Uli." © twitter.com/ArthurSchonbein 22/24 Um die aktuelle Situation in der Bundesliga mal einzuordnen.... © twitter.com/_giannicosta 23/24 Unterm Strich hat jedoch nicht nur der BVB das Spitzenspiel gegen den FC Bayern gewonnen, sondern eigentlich hat ganz Fußball-Deutschland gewonnen. Es war ein großartiges Spiel und daran hatten auch die Bayern ihren Anteil. © twitter.com/Schmiddelinho 24/24 Da bleibt eigentlich nur eins zu sagen: Danke, Super League!

... über den Matchplan, den Lucien Favre ausgegeben hat: "Der Plan war nicht, die Bayern auszukontern. Der Trainer wollte, dass wir offensiv spielen und nicht auf Konter setzen. Wir können das Spiel mit dem Ball machen, das ist sogar besser für uns. Aber das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft."

... über den Sieben-Punkte-Vorsprung nach dem Spiel: "Wir sind immer noch Erster und haben jetzt den Meister geschlagen. Aber das war es auch. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir dürfen unsere Denkweise jetzt nicht ändern, nur weil wir Bayern München geschlagen zu haben. Heute war ein wichtiger Sieg und am Ende wird man sehen, wofür das reicht."

... auf die Frage, ob der Sieg heute noch mit einem Bier gefeiert wird: "Wir werden das mal mit den Jungs besprechen." (lacht)