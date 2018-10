VfB Stuttgart: Markus Weinzierl ist neuer Trainer

Markus Weinzierl ist neuer Trainer des VfB Stuttgart. Er erhält einen Vertrag bis 2020. Das verkündete der Verein am Dienstagmittag. Am Mittwoch wird Weinzierl offiziell vorgestellt und das erste Training leiten.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet. Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Ich habe die Bundesliga in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet und brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft zu beginnen", sagt Weinzierl.

Sportvorstand Michael Reschke erklärt: "Mit Markus Weinzierl haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die Bundesliga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt. Unsere Gespräche waren vom ersten Moment an sehr vertraut und zielführend. Wir sind davon überzeugt, mit Markus Weinzierl den richtigen Trainer für unseren VfB verpflichtet zu haben. Er wird unsere Mannschaft entscheidend weiterentwickeln."

VfB Stuttgart trennte sich am Sonntag von Tayfun Korkut

Die Schwaben hatten sich am Sonntag von Tayfun Korkut getrennt. Unter dem 44-Jährigen war der VfB nach dem 1:3 in Hannover am Samstag auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt.

Korkut hatte die Stuttgarter im Januar von Hannes Wolf übernommen. Schon damals stand Weinzierl laut Bild auf der Wunschliste des VfB ganz oben, ein Engagement zerschlug sich aber dann doch.

Der 43-jährige Weinzierl, der von 2012 bis 2016 beim FC Augsburg unter Vertrag stand, hatte zuletzt in der Saison 2016/17 den FC Schalke trainiert. Bei den Gelsenkirchenern wurde er im Juni 2017 entlassen und war seither ohne Trainerjob.

Die bisherigen Trainerstationen von Markus Weinzierl