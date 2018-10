Hertha-Coach Pal Dardai zieht Kino-Besuch BVB-Gala gegen Atletico vor

Trainer Pal Dardai vom Bundesligisten Hertha BSC hat nicht viel vom furiosen Champions-League-Auftritt seines nächsten Gegners Borussia Dortmund mitbekommen. "Ich war im Kino mit meiner Frau", sagte der Ungar am Donnerstag vor dem Liga-Duell mit dem BVB am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf Nachfragen, welchen Film Dardai sich denn statt des Fußball-Feuerwerks angesehen habe, erwiderte der 42-Jährige mit einem Lächeln: "Wie kann man Dortmund schlagen?"

Dass der Tabellensechste dem Spitzenreiter tatsächlich ein Bein stellen kann, steht für den Coach außer Frage: "Das war ein schönes Spiel von Dortmund. Aber am Wochenende ist ein anderes Spiel. Wir haben in Dortmund immer gut ausgesehen und das wird diesmal auch so sein."