Markus Weinzierl siegt im Geheimtest beim Trainer-Debüt für den VfB Stuttgart

Markus Weinzierl hat einen erfolgreichen Einstand mit dem VfB Stuttgart gefeiert. Der neue Trainer der Schwaben gewann mit seiner Mannschaft ein geheimes Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen mit 3:1 (1:1).

Beim Freundschaftsspiel auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart trafen Christian Gentner (28.), Nicolas Gonzalez (66.) und Erik Thommy (84./Foulelfmeter) für das Bundesliga-Schlusslicht. Korbinian Vollmann erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (37.).

Weinzierl, der auf die angeschlagenen Daniel Didavi, Mario Gomez und Andreas Beck verzichten musste, zeigte sich nach dem Test zufrieden. Die Mannschaft habe "taktische Dinge ausprobiert und gut umgesetzt".

Testspiele der Bundesligisten am 11. Oktober

Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 15 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Magdeburg 1:0 15:30 Uhr VfB Stuttgart SV Sandhausen 3:1 17:30 Uhr Hertha BSC SV Babelsberg 03 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Hanau 93 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf VfB 03 Hilden

Stuttgart agierte in der ersten Halbzeit in einem 4-2-3-1-System. Nach dem Seitenwechsel stellte Weinzierl auf ein flaches 4-4-2 um. Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Coach bestreitet der VfB am 20. Oktober (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Dortmund.