BVB - Sebastian Kehl über Angebote für Jadon Sancho: "Wir sind nicht naiv"

Sebastian Kehl hat das angeblich international bestehende Interesse an Jadon Sancho zur Kenntnis genommen. "Natürlich versuchen wir, die Spieler so weit wie möglich hier zu binden. Aber wir sind auch nicht so naiv, das Interesse anderer Klubs nicht wahrzunehmen", sagte der Leiter des Lizenzspielerbereichs von Borussia Dortmund gegenüber Sky.

Zuvor hatte die italienische Sporttageszeitung Tuttosport berichtet, dass vor allem Juventus Turin ein Auge auf das 18-jährige BVB-Juwel geworfen habe. "Es wird natürlich immer wieder Anfragen geben. Die Gefahr besteht immer, bei solchen Spielern wie wir sie haben, gerade auch bei einem Jadon Sancho, der jetzt gerade für die englische A-Nationalmannschaft nominiert wurde", so Kehl.

Immerhin steht der Flügelspieler nach seiner am Dienstag erfolgten Verlängerung in Dortmund bis 2022 unter Vertrag. Der Kontrakt sei "ohne Ausstiegsklausel", betonte Kehl.

Jadon Sancho wechselte 2017 von Manchester City zum BVB. In der laufenden Spielzeit kam er bislang in zehn Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte dabei ein Tor und bereitete acht weitere Treffer vor.