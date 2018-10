FC Schalke 04 - Naldo: "Bis Weihnachten können wir Anschluss herstellen"

Schalkes Abwehr-Routinier Naldo glaubt trotz des verpatzten Saisonstarts noch an eine erfolgreiche Saison der Knappen.

"Dass wir normalerweise mithalten können, haben wir vergangene Saison bewiesen. Sollten die anderen irgendwann schwächeln, wollen wir da sein. Dafür müssen wir ab sofort kontinuierlich punkten. Gelingt uns das, können wir Weihnachten den Anschluss wiederhergestellt haben", sagte Naldo im Interview mit dem Portal Sportbuzzer.

"Diese fünf Niederlagen in Serie - damit umzugehen war nicht einfach für uns. Diese Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität und auch in dieser schwierigen Phase den Glauben an sich selbst nicht verloren", sagte der Brasilianer, der seinen Vertrag auf Schalke bis 2020 verlängert hat.

Und Naldo weiter: "Dass drei Siege in Folge unser Selbstvertrauen noch einmal stärken, ist doch klar. Allerdings ist sicherlich längst noch nicht alles perfekt."