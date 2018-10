FC Bayern offenbar an Verteidiger Milan Skriniar von Inter Mailand interessiert

Der kriselnde deutsche Rekordmeister Bayern München soll Interesse an Abwehrspieler Milan Skriniar von Inter Mailand zeigen. Das berichtet die Turiner Sportzeitung Tuttosport und schreibt, der FCB wolle bereits im Januar einen Vorstoß unternehmen, um den Innenverteidiger an die Isar zu lotsen.

Skriniar, so heißt es, sei von den Bayern-Bossen auserkoren worden, die wackelige Defensive zu stabilisieren. Zuletzt verbuchten die Münchener vier sieglose Pflichtspiele in Folge und rutschten in der Bundesliga-Tabelle auf den sechsten Platz ab.

FC Bayern: Milan Skriniar würde wohl sehr teuer werden

Ein Transfer Skriniars wäre allerdings ein schwieriges und teures Unterfangen. Zum einen ist der 23 Jahre alte Slowake derzeit heiß begehrt. Manchester City und vor allem der FC Barcelona sollen um ihn werben. Auf der anderen Seite wäre bei einem Wechsel eine horrende Ablöse fällig. NachTuttosport -Angaben sehen Inters Verantwortliche Skriniar in einer Preiskategorie mit Virgil van Dijk, der mit einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro aktuell der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten ist

Die Nerazzurri wollen Skriniar zudem nicht abgeben und streben ihrerseits eine Verlängerung des ohnehin noch bis 2022 laufenden Vertrags mit dem Innenverteidiger an. Inter möchte Skriniar dabei mit einer Gehaltserhöhung auf 2,5 Millionen Euro pro Jahr belohnen. Der 18-fache Nationalspieler soll allerdings eine Millionen mehr fordern.

Milan Skriniar: Leistungsdaten bei Inter Mailand