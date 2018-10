BVB-Einkauf Witsel schwärmt: Sancho "kann einer der besten Flügelspieler der Welt werden"

Axel Witsel von Borussia Dortmund hat seinem Mannschaftskameraden Jadon Sancho eine rosige Zukunft prophezeit. "Er kann einer der besten Flügelspieler der Welt werden", schwärmte der belgische Nationalspieler gemäß Sky Sports vom 18-jährigen Shootingstar.

"Er ist sehr talentiert, schnell, technisch beschlagen und dazu noch ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Bei uns in Dortmund macht er sich richtig gut", sagte der Belgier über den ehemaligen Spieler von Manchester City. Sancho könne einer der stärksten Spieler auf seiner Position überhaupt werden, "wenn er weiterhin so bleibt und hart an sich arbeitet".

Jadon Sancho blüht unter BVB-Coach Lucien Favre auf

Der englische Nachwuchsspieler sorgte am vergangenen Freitag für Schlagzeilen, als er sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegen Kroatien feierte (0:0).

Jadon Sancho war im Sommer 2017 von Manchester City nach Dortmund gewechselt. Unter dem neuen BVB-Coach Lucien Favre blüht der Engländer derzeit auf und war in der laufenden Saison in zehn Pflichtspieleinsätzen bereits an neun Toren direkt beteiligt.