VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute live im TV, LIVE-TICKER, Livestream

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München am achten Spieltag auf den VfL Wolfsburg. Alle Informationen zur Partie sowie ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier.

Der FC Bayern steht in der Tabelle aktuell nur auf Rang sechs.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Anpfiff, Spielort

Das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München beginnt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg, die insgesamt für 30.000 Zuschauer Platz bietet.

Wolfsburg vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen den Wölfen und den Bayern wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Wie gewohnt zeigt Sky das Spiel. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf seinem Sender "Sky Bundesliga 2 HD".

Außerdem gibt es eine Konferenz mit allen Samstagsspielen auf Sky Bundesliga 1 HD. Um 14 Uhr beginnen dort auch die Vorberichte mit Moderatorin Esther Sedlaczek und den beiden Experten Christoph Metzelder und Rainer Callmund. Kommentiert wird das Einzelspiel zwischen Wolfsburg und Bayern von Hansi Küpper.

Zudem bietet der Sender für alle Sky-Kunden die Möglichkeit, das Spiel unterwegs über Sky Go im Livestream zu verfolgen.

Wo kann ich Wolfsburg gegen Bayern heute im LIVE-TICKER verfolgen?

Sollte es Euch dennoch nicht möglich sein das Spiel in Bewegtbildern zu verfolgen, bleibt ihr über den SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden. Auf DAZN könnt ihr außerdem schon 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie anschauen.

FC Bayern zu Gast in Wolfsburg: Wer schafft die Wende?

Nach dem 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach in der heimischen Allianz-Arena war die Stimmung bei den Bayern alles andere als gut. 13 Punkte aus sieben Spielen sind für Bayern-Verhältnisse natürlich viel zu wenig.

Dennoch sollten die Bayern-Fans noch nicht allzu große Angst bekommen: Auch in der vergangenen Saison missglückte der Start in die Saison - und am Ende wurde der FCB mit 21 Punkten Vorsprung deutscher Meister.

Wolfsburg empfängt Bayern: Wölfe zuletzt mit schwacher Ausbeute

Beim VfL Wolfsburg ist die gute Laune nach dem starken Saisonstart allmählich wieder abgekühlt, da es aus den letzten fünf Spielen nur magere drei Pünktchen gab. Vor dem Duell gegen den deutschen Rekordmeister gehen Trainer Bruno Labbadia zudem die Innenverteidiger aus. Jeffrey Bruma trainiert unter der Woche nach einer Sprunggelenksverletzung individuell und auch Robin Knoche musste mit Adduktorenproblemen passen.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern: Die letzten fünf Duelle