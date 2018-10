Bundesliga - TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute live: Übertragung im TV und Livestream

Das Topspiel des 9. Spieltags der Bundesliga bestreiten die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach der 0:4-Pleite bei der Premiere für Markus Weinzierl gegen Borussia Dortmund hofft der VfB Stuttgart auf die ersten Punkte unter dem neuen Trainer gegen Hoffenheim.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart ist als Top-Spiel des 9. Bundesliga-Spieltags angesetzt. Somit wird die Begegnung am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der Sinsheimer Wirsol Rhein-Neckar-Arena angepfiffen.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Wo kann ich die Partie live sehen?

Die Partien der Bundesliga gibt es nicht live im Free-TV zu sehen, da sich Sky und Eurosport die Übertragungsrechte gesichert haben. Alle Begegnung am Samstagabend werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, so auch Hoffenheim gegen Stuttgart.

Sky-Abonnenten haben zusätzlich via SkyGo die Möglichkeit, die Partie per Livestream zu verfolgen.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits ab 17.30 Uhr. Mit folgenden Personal begleitet der Sender die Begegnung:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Martin Groß

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute im Liveticker

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Die Highlights im Video

Hoffenheim - Stuttgart: Erste VfB-Punkte unter Markus Weinzierl?

Die Premiere von Markus Weinzierl als VfB-Trainer verlief nicht nach Plan. Beim 0:4 gegen Dortmund ging Weinzierl auch bei seiner dritten Bundesligastation in der ersten Partie als Verlierer vom Platz. Betrachtet man die Bilanz spricht auch nicht viel für einen Erfolg in Hoffenheim. Bei Augsburg blieb Weinzierl die ersten sechs Spiele sieglos, auf Schalke waren es fünf.

Hoffenheim - Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen Partie gibt es erst rund eine Stunde vor Spielbeginn. So könnten die beiden Teams auflaufen.

TSG Hoffenheim: Baumann - Adams, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Kramaric, Joelinton, Nelson.

Baumann - Adams, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Kramaric, Joelinton, Nelson. VfB Stuttgart: Zieler - Maffeo, Baumgartl, Pavard, Insua - Ascacibar - Gentner, Castro - Thommy, Gomez, Gonzalez

Hoffenheim - Stuttgart: Diese Spieler fehlen

TSG Hoffenheim: Benjamin Hübner (Gehirnerschütterung), Nadiem Amiri (Fußverletzung), Lukas Rupp (Kreuzbandriss), Dennis Geiger (Aufbautraining)

Benjamin Hübner (Gehirnerschütterung), Nadiem Amiri (Fußverletzung), Lukas Rupp (Kreuzbandriss), Dennis Geiger (Aufbautraining) VfB Stuttgart: Jan Kliment (Reha), Alexander Meyer (Kreuzbandteilruptur), Marc-Oliver Kempf (Muskelfaserriss), Dennis Aogo (Muskelfaserriss), Anastasios Donis (Muskelbündelriss), Borna Sosa (Schambeinprobleme), Daniel Didavi (Achillessehnenprobleme)

