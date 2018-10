TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt ist nach dem spektakulären 4:1-Sieg gegen Lazio Rom heute zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Beide Teams sind punktgleich und haben dasselbe Torverhältnis. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Duell der Tabellennachbarn live verfolgen könnt.

Zwei 4:1-Siege in Folge: Adi Hütter ist zufrieden. "Mir gefällt derzeit die Entwicklung. Wir sind variabel, sowohl in der Torerzielung als auch auf der taktischen Ebene. Wir haben in den vergangenen beiden Partien acht Tore erzielt mit vielen unterschiedlichen Torschützen. Aber auch defensiv stehen wir stabil2, sagte Hütter.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Die TSG Hoffenheim empfängt Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert. Er wird unterstützt von Video-Assistent Dr. Robert Kampka.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt ab 14.30 Uhr. Tom Bayer kommentiert die Partie. Sky bietet zudem einen Livestream bei SkyGo. Wer kein Sky-Abo hat, bleibt mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Diese Spieler fehlen

Adams (Außenbandriss am rechten Knöchel), Hübner (Gehirnerschütterung), Nad. Amiri (Fuß-OP), Geiger (Aufbautraining), Rupp (Reha nach Kreuzbandriss) Eintracht Frankfurt: Chandler (Knorpelschaden im Knie), Salcedo (Syndesmoseriss), Geraldes (Rückenfraktur), Torro (private Gründe), Paciencia (Außenmeniskusriss)

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Die letzten 5 Duelle in der Bundesliga