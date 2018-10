Testspiel heute live - Wiener SC vs. Borussia Mönchengladbach: Übertragung, Livestream

Borussia Mönchengladbach nutzt die Länderspielpause für ein Freundschaftsspiel. In Österreich trifft die Truppe von Dieter Hecking am heutigen Fraitag auf den Wiener SC. Hier erfahrt ihr alles zum Spiel sowie zur Übertragung im Livestream.

Nach dem 3:0 über die Bayern schwimmt die Borussia auf einer Erfolgswelle. In der Länderspielpause will Dieter Hecking weiter mit seiner Mannschaft arbeiten, um in der Spitzengruppe dabei zu bleiben.

Wo und wann findet die Partie Wiener vs. Borussia Mönchengladbach statt?

Die Borussia ist für den Test nach Österreich gereist. Auf dem Wiener Sport-Club Platz in der österreichischen Hauptstadt ist um 18:45 Uhr Anpfiff.

Wo kann ich das Testspiel Wiener SC vs. Borussia Mönchengladbach sehen?

Im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen. Dagegen können Abonnenten von Gladbachs vereinseigenen TV-Sender fohlen.tv die Partie in voller Länge verfolgen.

