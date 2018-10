SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach heute live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream

Der SC Freiburg empfängt am heutigen Freitag zum Auftakt des neunten Bundesligaspieltags Borussia Mönchengladbach. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Fohlen stellten vergangene Wochen beim 4:0-Sieg gegen Mainz eindrucksvoll unter Beweis, dass sie derzeit nicht umsonst in der Tabelle auf Platz zwei stehen. Der SC Freiburg erkämpfte sich indes in Berlin einen Punkt.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream

Schiedsrichter Hartmann pfeift die Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach am heutigen Freitag um 20.30 Uhr an. Austragungsort ist das Schwarzwald-Stadion in Freiburg.

Das Freitagsspiel der Bundesliga wird wie gewohnt nur im Pay-TV zu sehen sein. Die Partie zwischen Freiburg und Gladbach gibt es ausschließlich beim Sender Eurosport 2 sowie als Livestream im Eurosport Player.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr mit Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer.

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Alle, die das Spiel nicht live sehen und trotzdem nichts verpassen wollen, sind bei Spox an der richtigen Adresse. Wie zu jeder Bundesliga-Partie gibt es hier auch zur Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach einen Liveticker.

Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach: Highlights, Tore

Spox bietet zudem ab Montag (00.01 Uhr) alle Highlights zu den Spielen des Bundesliga-Wochenendes an. Wer nicht so lange warten will, kann die Spielzusammenfassungen bereits rund 40 Minuten nach Ende der jeweiligen Partie beim Streamingdienst DAZN ansehen.

Freiburg - Gladbach: Schafft Alassane Plea den Bundesliga-Rekord?

Im Spiel gegen den SC Freiburg hat Gladbachs Stürmer Alassane Plea mit einem Tor die Möglichkeit, einen Bundesliga-Rekord einzustellen: Nur Steffen Baumgartl (1995/96 für Rostock) und Serge Gnabry (2016/17) Werder Bremen gelang es, in ihren ersten fünf Bundesliga-Auswärtsspielen zu treffen.

Plea traf bisher in der Ferne jedes Mal und kam dort gegen den FC Augsburg, Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Vor heimischer Kulisse war der Franzose in vier Spielen bisher einmal erfolgreich.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen Partie gibt es erst rund eine Stunde vor Spielbeginn. So könnten Freiburg und Gladbach spielen.

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, C. Günter - R. Koch, Höfler - Haberer, Frantz - Waldschmidt - Petersen

Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, C. Günter - R. Koch, Höfler - Haberer, Frantz - Waldschmidt - Petersen Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Hofmann, Neuhaus - T. Hazard, Plea - Stindl

Freiburg gegen Gladbach: Diese Spieler fehlen

Der SC Freiburg muss auf folgende Spieler verzichten:

Abrashi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

Gondorf (Muskalfaserriss)

Stanko (Knieverletzung)

Borrello (Reha nach Kreuzbandriss)

Niederlechner (Sprunggelenksverletzung)

Bei Borussia Mönchengladbach fallen diese beiden Profis aus:

Raffael (Rückstand)

Villalba (Schulterprellung)

