SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen gastiert am 7. Spieltag der Bundesliga heute beim SC Freiburg. Wo ihr das Duell der Tabellennachbarn live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt hier.

Nach dem 4:2-Sieg in der Europa League gegen den zyprischen Vertreter Larnaka ist in Leverkusen längt keine Ruhe eingekehrt. Die Leistung war erneut nicht berauschend. Trainer Heiko Herrlich erwartet auch gegen Freiburg kein Spaziergang: "Freiburg spielt 'Stressfußball', das hat Methode - sie haben einen absolut leidenschaftlichen Trainer, und so spielen sie auch."

SC Freiburg - Bayer Leverkusen: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen steigt am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Aus Köln fungiert Günter Perl als Video-Assistent.

SC Freiburg - Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen läuft weder im Free-TV noch bei Sky. Stattdessen hat sich Eurosport die Übertragungsrechte gesichert. Ab 12.30 Uhr berichten Jan Henkel und Experte Matthias Sammer aus Freiburg. Wer keinen Zugang zum Eurosport Player hat, bleibt mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden.

SC Freiburg - Bayer Leverkusen: Diese Spieler fehlen

SC Freiburg: Stenzel (Schultereckgelenkprellung), Abrashi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Stanko (Knieverletzung), Borrello (Reha nach Kreuzbandriss), Petersen (Schultereckgelenkprellung)

Stenzel (Schultereckgelenkprellung), Abrashi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Stanko (Knieverletzung), Borrello (Reha nach Kreuzbandriss), Petersen (Schultereckgelenkprellung) Bayer 04 Leverkusen: Retsos (Sehnenteilriss im Oberschenkel), Aranguiz (Knieprobleme), Baumgartlinger (Innenbandriss im Knie), Bellarabi (Rotsperre), Pohjanpalo (Durchblutungsstörung im Sprungbein)

SC Freiburg - Bayer Leverkusen: Die letzten 5 Duelle in der Bundesliga