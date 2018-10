S04: Der Spielplan von Schalke 04 - Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine

Schalke 04 konnte sich zuletzt etwas vom Horrorstart in die Bundesligasaison erholen und drei Pflichtspielsiege in Folge feiern. SPOX gibt euch einen Überblick, wie es nach der Länderspielpause bei Königsblau weitergeht.

Zuletzt zeigte sich Schalke 04 deutlich im Aufwind, nun stoppt die Länderspielpause den Lauf der Gelsenkirchener. Aber die nächsten Aufgaben kommen bestimmt. So sehen sie aus:

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 20.10.2018 Bundesliga Werder Bremen Bremen 24.10.2018 Champions League Galatasaray Istanbul 28.10.2018 Bundesliga RB Leipzig Leipzig 31.10.2018 DFB-Pokal 1. FC Köln Köln 03.11.2018 Bundesliga Hannover 96 Gelsenkirchen

Nach der Länderspielpause stehen für Schalke 04 gleich die nächsten zwei englischen Wochen auf dem Programm. Dabei müssen die Königsblauen vier Auswärtspartien am Stück überstehen. Die Spiele gegen Werder Bremen (Bundesliga), Galatasaray (Champions League), RB Leipzig (Bundesliga) und den 1. FC Köln (DFB-Pokal) finden allesamt in fremden Stadien statt. Erst am 3. November darf Schalke wieder in der heimischen Arena ran. Dann ist Hannover 96 zu Gast.

Schalke 04 in der Champions League

In der Champions League startete der FC Schalke 04 hervorragend. Im Gegensatz zur Bundesliga, wo die ersten fünf Spiele verloren gingen, ist man in der Königsklasse noch ungeschlagen. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen den wohl stärksten Gruppengegner FC Porto, auf den ein Auswärtserfolg (1:0) bei Lokomotive Moskau folgte.

Die Tabelle der Gruppe D mit Schalke 04