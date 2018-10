FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der FC Bayern München gastiert am heutigen Samstag beim FSV Mainz 05. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem der FC Bayern vier Spiele ohne Sieg blieb, feierte der deutsche Rekordmeister zuletzt in Wolfsburg und Athen zwei Auswärtssiege. Mainz hingegen kassierte vergangene Woche eine 0:4-Klatsche bei Bourssia Mönchengladbach.

Wo und wann spielt der FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München?

Der FSV Mainz 05 empfängt am heutigen Samstag den deutschen Rekordmeister in der heimischen Opel-Arena. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Nur Sky überträgt das Spiel heute live in voller Länge. Neben dem Einzelspiel bietet der Sender Mainz gegen Bayern auch in der Konferenz mit den Parallelspielen der Bundesliga an. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr.

Folgendes Personal begleitet die Begegnung:

Moderation: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentar: Kai Dittmann

Sky-Kunden können das Spiel auch als Livestream via SkyGo verfolgen.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Liveticker und Highlights

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen und wollt trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Dann seid ihr im Spox-Liveticker an der richtigen Adresse.

Bei Spox könnt ihr zudem ab Montag (00.01 Uhr) die Highlights des Bundesliga-Wochenendes sehen. Diese gibt es bereits rund 40 Minuten nach Ende der jeweiligen Partie beim Streamingdienst DAZN.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Mainz und Bayern heute auflaufen:

FSV Mainz 05: F. Müller - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Burkardt, Mateta

F. Müller - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Burkardt, Mateta FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, J. Boateng, Rafinha - Thiago - T. Müller, Goretzka - Gnabry, F. Ribery - Lewandowski

FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Fakten zum Spiel

Der FC Bayern München gewann zehn der vergangenen zwölf Bundesliga-Spiele gegen den 1. FSV Mainz 05 (ein Remis, eine Niederlage). In der Vorsaison gab es zwei Siege ohne Gegentor (4-0 H, 2-0 A).

Mainz verlor in der Bundesliga die jüngsten sechs Heimspiele gegen den FC Bayern allesamt. Das ist die längste Niederlagenserie vor heimischer Kulisse gegen einen Verein in der Mainzer Bundesliga-Geschichte.

Der 1. FSV Mainz 05 ist seit fünf Bundesliga-Spielen sieg- und torlos (zwei Remis, dreiNiederlagen). Nur Fortuna Düsseldorf holte in diesem Zeitraum weniger Punkte (1) als Mainz (2, wie Wolfsburg).

Mainz verlor nur eines der jüngsten acht Heimspiele in der Bundesliga (vier Siege, drei Remis) und holte in der laufenden Saison acht seiner neun Punkte vor heimischer Kulisse.

Mainz ist erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte fünf Spiele in Folge torlos - seit dem Treffer von Alexandru Maxim am 3. Spieltag beim 2:1 gegen Augsburg sind die Rheinhessen seit 450 Bundesliga-Minuten ohne Torerfolg.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Die letzten Aufeinandertreffen