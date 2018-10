FC Augsburg gegen RB Leipzig heute live: Bundesliga im TV, Livestream, Liveticker

Der FC Augsburg empfängt am heutigen Samstag RB Leipzig. SPOX zeigt, wie ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während die Fuggerstädter am vergangenen Spieltag eine bittere Last-Minute-Niederlage gegen den BVB hinnehmen mussten, kommt Leipzig nach zähen Saisonstart langsam richtig in Fahrt: Zuletzt gab es vor heimischer Kulisse einen 6:0-Sieg gegen Nürnberg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Augsburg gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Austragungsort des Spiels ist die WWK-Arena in Augsburg. Schiedsrichter Tobias Welz pfeift die Partie zwischen dem FCA und RB Leipzig am heutigen Samstag um 15.30 Uhr an.

Sky hält die Live-Übertragungsrechte der Bundesligaspiele am heutigen Samstag exklusiv. Bereits um 14 Uhr beginnt beim Pay-TV-Sender die Berichterstattung zur Konferenz.

Folgendes Personal begleitet die Partie:

Moderation: Esther Sedlaczek

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentator: Martin Groß

Abonnenten von Sky können die Begegnung zusätzlich zur Übertragung im TV auch online über das Angebot Sky Go verfolgen.

FC Augsburg - RB Leipzig: Highlights und Liveticker

Wer das Spiel nicht live im TV oder Livestream sehen kann, bleibt bei SPOX trotzdem auf dem Laufenden. Denn wie zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga gibt es auch zu der Partie zwischen Augsburg und Leipzig einen Liveticker.

Ab Montag (0.01 Uhr) könnt ihr hier zusätzlich auch alle Highlights zu den Spielen nachholen. Wer nicht so lange warten will, kann die Spielzusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels beim Streamingdienst DAZN sehen.

FC Augsburg gegen RB Leipzig: Diese Spieler fehlen

FC Augsburg muss auf folgende Spieler verzichten:

Jakob (Trainingsrückstand)

Ji (Kapsel- und Innenbandverletzung im linken Knie)

Schieber (Reha-Training nach Knieoperation)

RB Leipzig kann beinahe auf alle Spieler zurückgreifen. Einzig ein Profi fehlt:

Nukan (Aufbautraining nach Kreuzbanriss)

© getty

FC Augsburg vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Augsburg: Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Framberger, Koo, D. Baier, Max - Gregoritsch - Hahn, Finnbogason

Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Framberger, Koo, D. Baier, Max - Gregoritsch - Hahn, Finnbogason RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

Bundesliga: Die Samstagsspiele im Überblick