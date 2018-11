FC Augsburg gegen 1. FC Nürnberg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 10. Spieltag der Bundesliga bittet der FC Augsburg den 1. FC Nürnberg zum bayerischen Derby. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr über das Spiel und über die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker wissen müsst.

Der FC Augsburg rangiert mit zwölf Punkten auf Tabellenplatz neun der Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg kann mit einem Sieg mit den Augsburgern nach Punkten aufschließen, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis und steht aktuell auf Platz 14.

FC Augsburg gegen 1. FC Nürnberg: Uhrzeit und Spielstätte

Das bayerische Derby findet am heutigen Samstag, 3. November, in der WWK Arena in Augsburg statt. Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr.

Bundesliga mit Augsburg vs. Nürnberg live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Derby nicht zu sehen. Sky hat sich die Recht an der Übertragung der Bundesliga gesichert und überträgt auch dieses Spiel live und exklusiv. Sky-Abonnenten steht auch der Streamingdienst Sky Go zur Verfügung. Das Spiel kann einzeln oder in einer Konferenz mit den anderen Nachmittags-Spielen verfolgt werden.

Die Konferenz mit Bayern gegen Freiburg gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Moderatorin Esther Sedlaczek und den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund ab 14 Uhr

mit Moderatorin Esther Sedlaczek und den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund ab 14 Uhr Das Einzelspiel zwischen Augsburg und Nürnberg sendet Sky Sport Bundesliga 6 HD mit Kommentator Jonas Friedrich ab 15.15 Uhr

FC Augsburg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker

Der Liveticker von SPOX hält auch während des Spiels auf dem Laufenden. Hier habt ihr die Wahl zwischen dem Ticker fürs Einzelspiel oder für die Konferenz.

FC Augsburg gegen 1. FC Nürnberg: Die letzten Duelle

Insgesamt trafen beide Mannschaften schon 25-mal aufeinander. Zuletzt gab es das Duell der zwei bayerischen Teams in der Saison 2013/14. Die Bilanz spricht dabei klar für den Aufsteiger aus Nürnberg: 15-mal ging der Club als Sieger vom Platz und nur dreimal hieß der Gewinner FC Augsburg. Siebenmal trennten sie sich Remis. Besonders torreich waren die letzten Duelle nicht:

Saison Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 13/14 Bundesliga FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 13/14 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Augsburg 0:1 12/13 Bundesliga FC Augsburg 1. FC Nürnberg 1:2 12/13 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Augsburg 0:0 11/12 Bundesliga FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:0 11/12 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0

In der heimischen WWK-Arena musste der FCA erst eine knappe Saison-Niederlage am 4. Spieltag gegen Werder Bremen hinnehmen. Auswärts konnte der 1. FC Nürnberg bisher erst einen Punkt sammeln. In den letzten beiden Spielen in der Ferne kassierte der FCN stolze 13 Gegentore und konnte keinen eigenen Treffer verbuchen.

