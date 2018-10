Zum Auftakt des 8. Spieltags der Bundesliga stehen sich am Freitagabend Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Im SPOX-Liveticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt das Spielgeschehen live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird bereits tagsüber regelmäßig mit den wichtigsten Infos rund um das Spiel aktualisiert. Ab 20.15 Uhr wird das Duell zwischen Frankfurt und Düsseldorf live getickert.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf heute live: Das Bundesliga-Freitagsspiel im Liveticker

12.00 Uhr: Wie üblich wird das Bundesligaspiel am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream sehen

Das Freitagsspiel am achten Spieltag der Bundesliga ist für 20.30 Uhr angesetzt. In Gespielt wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Die Begegnung zwischen der Eintracht und der Fortuna kann nicht im Free-TV verfolgt werden.

Für die Freitagsspiele hat sich Eurosport die Rechte gesichert und somit überträgt Eurosport auch dieses Spiel im TV. Wer Eurosport-Kunde ist, kann sich das Match auch im Livestream ansehen. Hier geht es zum Eurosport Player.

Bundesliga: 8. Spieltag im Überblick