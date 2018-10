DAZN-Dokumentarfilm "Being Mario Götze" kommt in die Kinos: Premieren und Kinostart

Der DAZN-Dokumentarfilm "Being Mario Götze" kommt in die Kinos. Bisher war der Film von Regisseur Aljoscha Pause nur exklusiv auf DAZN zu sehen. Alle Infos zum Kinostart und den damit verbundenen Sonderveranstaltungen gibt's hier.

Jahrhunderttalent, WM-Held, wachsende Erwartungshaltung, Erfolgsdruck, gesundheitliche Probleme: Nach Götzes steilem Aufstieg in den Fußball-Olymp wechselten sich Tiefs und Hochs ab.

Jahrhunderttalent, WM-Held, wachsende Erwartungshaltung, Erfolgsdruck, gesundheitliche Probleme: Nach Götzes steilem Aufstieg in den Fußball-Olymp wechselten sich Tiefs und Hochs ab. Nicht nur für Fußball-Fans: In vier Folgen erzählen Filmmacher Aljoscha Pause und DAZN den einzigartigen Karriereweg des Fußballers Mario Götze. Dabei gewährt der Film ganz besondere Einblicke. Mario Götze von einer ganz anderen Seite. DAZN sorgt sogar dafür, dass Fan-Rivalitäten über Bord geschmissen werden. Journalist Christian Frommert meldet sich zu Wort. Und der nächste Journalist reiht sich in das Lob ein: Buschi ist ein großer Fan. Ebenso wie Oliver Wurm. Marco Hagemann ist von nun an nicht nur Mario-Fan, sondern auch Fabian-Fan.

Diese Achterbahnfahrt zeigt der preisgekrönte Regisseur Aljoscha Pause in "Being Mario Götze - eine deutsche Fußballgeschichte: "Ich habe immer schon gerne Geschichten jenseits der linearen Erfolgsstorys erzählt. Ich dachte von Beginn an, dass Götzes bisheriger Weg genau das Spannungsfeld bietet, das eine gute Erzählung braucht - inklusive aller Höhen und Tiefen. Darüber hinaus lassen sich an Marios Geschichte eigentlich alle großen Fragen des Fußballs exemplarisch festmachen."

Götze spricht im Film offen und detailliert über das WM-Tor, seine extreme Zeit beim FC Bayern München und offenbart seinen Blick auf den Fußball und das Leben. Auch die mysteriöse Krankheitsgeschichte des 26 Jahre alten Nationalspielers wird thematisiert.

BEING MARIO GÖTZE kommt in die Kinos: Kinostart und Premierenabende

Am Donnerstag, den 18. Oktober, läuft der Dokumentarfilm in den deutschen Kinos an. Zum Kinostart finden bundesweit in ausgewählten Sälen Premierenabende mit renommierten Gästen aus der Sportwelt statt: