BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der BVB empfängt am heutigen Samstag zum neunten Spieltag der Bundesliga Hertha BSC. SPOX zeigt, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Dortmund feierte zuletzt sowohl in der Bundesliga gegen Stuttgart als auch in der Champions League gegen Atletico Kantersiege. Hertha trennte sich vergangene Woche beim 1:1 mit dem SC Freiburg die Punkte.

Wo und wann spielt der BVB gegen Hertha BSC?

Die Partie zwischen den Schwarzgelben und Hertha findet am heutigen Samstag im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

BVB - Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Sky überträgt das Spiel zwischen dem BVB und Hertha BSC exklusiv in voller Länge Der Sender bietet die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen an.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Britta Hofmann

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentar: Marcus Lindemann

Zusätzlich zur Übertragung im klassischen TV bietet Sky seinen Kunden über SkyGo auch einen Livestream an.

BVB gegen Hertha BSC: Liveticker und Highlights

Wer das Spiel zwischen dem BVB und Hertha nicht live sehen kann, bleibt beim Spox-Liveticker dennoch auf dem Laufenden.

Ab Montag (00.01 Uhr) könnt ihr auf Spox zudem alle Highlights zu den Spielen des Bundesliga-Wochenendes sehen. Wer nicht so lange warten will, kann die Spielzusammenfassungen bereits rund 40 Minuten nach Ende der jeweiligen Partie beim Streamingdienst DAZN ansehen.

© getty

BVB - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten der BVB und Hertha auflaufen:

BVB: Bürki - Piszczek, Diallo, Zagadou, Hakimi - Witsel, Dahoud - Pulisic, Reus, Bruun Larsen - Philipp

Bürki - Piszczek, Diallo, Zagadou, Hakimi - Witsel, Dahoud - Pulisic, Reus, Bruun Larsen - Philipp Hertha BSC: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Maier - Kalou, Duda, Dilrosun - Ibisevic

BVB gegen Hertha BSC: Diese Spieler fehlen

BVB:

Akanji (Belastungsreaktion der Hüfte)

Schmelzer (Knochenmarködem im Knie)

Toljan (Knieprobleme)

Hertha BSC:

Gersbeck (Kreuzbandriss)

Torunarigha (Lauftraining nach Achillessehnenverletzung)

Grujic (Lauftraining nach Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk)

Kade (Knöchelbruch)

BVB gegen Hertha: Die letzten Aufeinandertreffen