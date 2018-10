Bundesliga Testspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wolfsburg, Hertha, Frankfurt

Einige Bundesligaklubs nutzen die Länderspielpause, um sich in Testspielen fit zu halten. Bei SPOX erfahrt ihr, wer am heutigen Donnerstag im Einsatz ist und wie ihr das Geschehen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Viele Bundesligisten ruhen sich in der Länderspielpause (UEFA Nations League) nicht aus, sondern testen gegen unterklassige Teams. Am heutigen Donnerstag sind das der VfL Wolfsburg, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Die Wölfe treten beim 1. FC Magdeburg an, Hertha ist zu Gast beim SV Babelsberg 03. Frankfurt reist zum geografischen Nachbarn nach Hanau (1. Hanauer FC 93) und Fortuna Düsseldorf besucht den VfB Hilden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Testspiele heute live: Donnerstag, 11.10.2018

Wann Heim Auswärts Spielstätte 15 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Magdeburg AOK Stadion 17.30 Uhr SV Babelsberg 03 Hertha BSC Karl-Lieberknecht-Stadion 18.30 Uhr 1. Hanauer FC 93 Eintracht Frankfurt Herbert-Dröse-Stadion 19.30 Uhr VfB Hilden Fortuna Düsseldorf Stadion am Bandsbusch

Bundesliga-Testspiele live im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV werden die Testspiele nicht übertragen. Die meisten Vereine bieten auch nur bedingte Berichterstattung über die eigenen Social-Media-Kanäle (Twitter, Facebook, Instagram) an. Dafür bieten einige Vereine Livestreams auf unterschiedlichen Plattformen an.

Bundesliga-Test heute live: Wolfsburg gegen Magdeburg im Livestream sehen

Für eine der heutigen Partien gibt es einen Livestream. Das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Magdeburg kann live und kostenlos auf YouTube verfolgt werden.

SPOX bietet zu keinem der Testspiele einen Liveticker an.

Die Tabelle der 1. Bundesliga