Bundesliga Testspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker: Werder, Mainz, Union, Osnabrück

Die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause. Einige Clubs nutzen die Möglichkeit, um in Testspielen noch an der ein oder anderen Schraube zu drehen. Bei SPOX erfahrt ihr, wer am heutigen Freitag testet und wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wegen der UEFA Nations League ruht die Bundesliga für ein Wochenende. Mehrere Bundesligisten sammeln heute dennoch Spielpraxis. Der 1. FSV Mainz 05 spielt in Eddersheim gegen den FC und der stark in die Saison gestartete SV Werder Bremen testet beim Drittligisten VfL Osnabrück. Zudem empfängt Union Berlin den SV Babelsberg 03.

Bundesliga-Testspiele heute live: Freitag, 12. Oktober 2018

Uhrzeit Spielstätte Heim Gast 14 Uhr Stadion An der Alten Försterei 1. FC Union Berlin SV Babelsberg 03 18.30 Uhr Sportanlage Hattersheim-Eddersheim FC Eddersheim 1. FSV Mainz 05 18.30 Uhr Stadion an der Bremer Brücke VfL Osnabrück SV Werder Bremen

Bundesliga-Testspiele live im Free-TV

Im Free-TV werden keines der Bundesliga-Testspiele gezeigt. Die beiden Bundesligisten werden ihre Fans wohl über ihre Social-Media-Kanäle (Twitter, Facebook, Instagram) auf dem Laufenden halten.



VfL Osnabrück gegen SV Werder Bremen heute live im Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Werder Bremen wird live und exklusiv auf WERDER.TV gezeigt. Ab 18.30 Uhr können Abonnenten die Partie gegen den traditionsreichen Drittligisten im Livestream verfolgen. Dort kann man das Testspiel auch innerhalb eines Tagesabos für 0,99 Euro verfolgen.

