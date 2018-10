Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen in der Bundesliga der 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach dem Sieg in der Europa League gegen Limassol muss Eintracht Frankfurt zum 1. FC Nürnberg reisen. Bedeutet Tabellenplatz 14 empfängt Platz 7.

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Nürnberg und Frankfurt wird am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Schiedsrichter ist Robert Schröder.

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt live im TV und Liveticker

Die um 13.30 Uhr beginnenden Sonntags-Spiele der Bundesliga gibt es ausschließlich im Pay-TV beim Sender Eurosport 2 sowie als Livestream im Eurosport Player zu sehen. Die Übertragung startet ab 12.30 Uhr.

Moderation: Jan Henkel

Experte: Matthias Sammer

Kommentator: Matthias Stach

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Margreitter, Ewerton, Mühl - Valentini, Behrens, Petrak, Fuchs, Leibold - Misdjan, Knöll

Frankfurt: Trapp - N´Dicka, Abraham, Hasebe - da Costa, de Guzman, Torro, Gacinovic, Kostic - Jovic, Haller

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag