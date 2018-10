Bayer Leverkusen gegen Hannover 96 heute live im TV, Livestream, Liveticker

Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Samstag Hannover 96. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Trainer stehen im heutigen Spiel unter besonderer Beobachtung. Obwohl Andre Breitenreiter zuletzt einen Sieg einfahren konnte, blieben er und sein Team im bisherigen Saisonverlauf einiges schuldig. Auch Heiko Herrlich bleibt mit seiner Mannschaft unter den Erwartungen.

Wo und wann spielt Bayer Leverkusen gegen Hannover 96?

Schiedsrichter Patrick Ittrich pfeift die Partie am heutigen Samstag um 15.30 Uhr an. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen Hannover 96 heute live im TV und Livestream

Sky hat die Exklusivrechte für die Bundesliga-Spiele am Samstag. Der Pay-TV-Sender beginnt um 14 Uhr mit seiner Berichterstattung zur Konferenz. Ab 15.15 Uhr gibt es dann die Einzeilspiele sowie die Konferenz im Programm. Folgende Besetzung begleitet bei Sky das Spiel:

Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Christoph Metzelder, Reiner Calmund Kommentator: Holger Pfandt

Wer ein Sky-Abonnement besitzt, kann das Spiel zusätzlich zur Übertragung im TV auch online über das Angebot Sky Go verfolgen.

Bayer Leverkusen - Hannover 96: Highlights und Liveticker

Diejenigen, die das Match zwischen Leverkusen und Hannover nicht live im Fernsehen sehen können, können beim SPOX-Liveticker das Spielgeschehen verfolgen.

Wer die Tore im Highlight-Video sehen will, kann sie am Montag um 0.01 Uhr auf SPOX sehen. DAZN hingegen zeigt die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Bayer Leverkusen gegen Hannover 96: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Kohr, L. Bender - Volland, Havertz, Brandt - Alario

Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Kohr, L. Bender - Volland, Havertz, Brandt - Alario Hannover 96: Esser - Elez, Anton, Wimmer - Sorg, Schwegler, Walace, Albornoz - Bakalorz - Wood, Füllkrug

Bayer Leverkusen gegen Hannover 96: Diese Spieler fehlen

Bayer Leverkusen muss auf folgende Spieler verzichten:

Aranguiz (Knieprobleme)

Baumgartlinger (nach Innenbandriss noch nicht komplett im Mannschaftstraining)

Pohjanpalo (Durchblutungsstörung im Sprungbein)

Zwei Profis von Hannover 96 stehen nicht im Kader:

Hübers (Kreuzbandriss)

Prib (Rückstand nach Kreuzbandriss)

Bundesliga: Die Samstagsspiele im Überblick