1. FC Nürnberg gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream, Liveticker

Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Samstag zum achten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 den Tabellennachbarn aus Hoffenheim. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams konnten in der letzten Partie vor der Länderspielpause nur wenig Werbung für sich machen: Hoffenheim verlor zuhause mit 1:2 gegen Frankfurt, der Club kam in Leipzig sogar mit 0:6 unter die Räder.

Wo und wann spielt der 1. FC Nürnberg gegen die TSG 1899 Hoffenheim?

Die Partie zwischen dem Club und der TSG 1899 Hoffenheim findet am heutigen Samstag im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg statt. Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift die Begegnung um 15.30 Uhr an.

1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt gibt es alle Bundesligaspiele des heutigen Samstags ausschließlich bei Sky live zu sehen. Der Bezahlsender beginnt die Berichterstattung zur Bundesliga-Konferenz bereits um 14 Uhr, ab 15.15 Uhr bietet Sky auch ein Programm zum Einzelspiel zwischen Nürnberg und Hoffenheim an.

Folgendes Personal begleitet die Partie:

Moderation: Esther Sedlaczek

Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Kommentator: Roland Evers

Zusätzlich zur Übertragung im TV können Sky-Abonnenten das Spiel auch online über das Angebot Sky Go verfolgen.

1. FC Nürnberg vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live: Highlights und Liveticker

Wer die Partie zwischen dem Club und Hoffenheim heute nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX trotzdem auf dem Laufenden. Wie zu allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga gibt es einen Liveticker.

Zusätzlich könnt ihr auch alle Highlights des Spieltags ab Montag (0.01 Uhr) nachholen. Wer nicht so lange warten kann, sieht die Spielberichte bereits 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels beim Streamingdienst DAZN.

1. FC Nürnberg gegen TSG 1899 Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Margreitter, Ro. Bauer - Petrak - Löwen, Behrens - Kubo, Misidjan - Ishak

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Adams - Brenet, Grillitsch, N. Schulz - Demirbay, Kramaric - Szalai, Joelinton

1. FC Nürnberg gegen TSG 1899 Hoffenheim: Diese Spieler fehlen

1. FC Nürnberg:

Leibold (Rotsperre)

Lippert (Reha nach Kreuzbandriss)

TSG 1899 Hoffenheim:

Hübner (Aufbautraining)

Amiri (Aufbautraining)

Geiger (Aufbautraining)

Rupp (Aufbautraining)

Bundesliga: Die Samstagsspiele im Überblick